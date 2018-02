Dodik se kandidirao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine

Sadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio se kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima koji će u toj zemlji biti održani u listopadu, objavili su u četvrtak mediji u tom entitetu.

Dodik je ranije ostavio otvorenom mogućnost takve kandidature no uz naznaku kako će konačnu odluku o tome donijeti tijela njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Tu informaciju je pozivajući se na Dodikovu izjavu no bez preciznog navoda objavila novinska agencija RS Srna.

Stranačka tijela o tome u proteklim danima uopće nisu raspravljala pa je Dodikova kandidatura očevidno isključivo njegova odluka no kako je on i apsolutni autoritet u SNSD-u nema dvojbe kako će ga ta stranka bezrezervno poduprijeti kao i do sada.

Dodik je do sada obnašao dužnosti predsjednika vlade RS te predsjednika entiteta i to u dva mandata a po zakonu se više ne može natjecati za tu poziciju.

U nekoliko intervjua za medije u BiH koje je dao od početka godine Dodik je kazao kako, ukoliko bude izaban u državni vrh, neće dolaziti u sjedište Predsjedništva BiH u Sarajevu odnosno kao će u sjednicama tog tijela sudjelovati samo posredstvom video-veze.