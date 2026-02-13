kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'

V. B.

13.02.2026 u 20:23

Poljska vojska
Poljska vojska Izvor: EPA / Autor: PIOTR NOWAK
Poljska vlada planira modernizirati oružane snage uz pomoć gotovo 44 milijarde eura kredita iz EU-a. Parlament je sada odobrio plan, ali predsjednik države prijeti vetom

U poljskom parlamentu vodila se žestoka rasprava uoči glasanja o zakonu kojim vlada namjerava mobilizirati gotovo 44 milijarde eura iz Europskog posebnog fonda za obranu (SAFE) za poljske oružane snage. Cilj je sigurnost od Rusije.

'Vi ste protiv oružanih snaga Poljske'

Nacionalno-konzervativna oporba unaprijed je najavila da će glasati protiv, zbog čega ju je oštro kritizirao ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustvrdio je da je SAFE program koji su osmislili poljski vojnici, poljski Glavni stožer i poljska Agencija za vojnu nabavu, javlja tageschau.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Ministar obrane zatim je dodao: ‘Ne vjerujete našim generalima? Protiv ste plana modernizacije vojske? Ako ste protiv brzog i povoljnog opremanja vojske, onda ste protiv oružanih snaga. Licemjeri ste!’

Stranka Pravo i pravda (PiS) uvjerenja je da je vlada Donalda Tuska više usmjerena prema Bruxellesu nego prema nacionalnim interesima. Oporba se nije izravno osvrnula na optužbe vlade da blokiranje zakona ide na ruku Rusiji. Upravo je to bila poanta koju je u svom govoru istaknuo ministar financija Andrzej Domański.

SAFE omogućuje Poljskoj da ubrza modernizaciju svojih oružanih snaga.

‘Zato vrlo jasno kažem, svatko tko glasa protiv SAFE-a ili je budala ili izdajnik poljskih interesa’, rekao je ministar financija.

Maske su pale

Oporba je na kraju glasala protiv zakona. Nacionalno-konzervativni PiS je glasao protiv kao i Konfederacija, stranka koja se u političkim raspravama više puta našla u središtu pozornosti zbog proruski intoniranih stavova. Tusk je na platformi X komentirao: ‘Maske su pale. Ovo više nije oporba. Ovo su neprijatelji poljske neovisnosti.’

Sve se na kraju svodi na predsjednika Karola Nawrockia, koji je blizak oporbenom PiS-u. Tek ako on potpiše zakon, isti može stupiti na snagu. Nawrocki je već izrazio sumnje. Njegov ured naveo je da su ta sredstva krediti koje će se na kraju morati vratiti. Osim toga, nejasno je koliko će novca stvarno koristiti poljskim obrambenim kompanijama, a koliko će se preliti stranim korporacijama.

Vrijeme je ključno. Ugovor o kreditu s Europskom komisijom trebao bi se potpisati već u ožujku kako bi europski novac mogao početi pritjecati u Poljsku.

