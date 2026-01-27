Šuta pojasnio u kakvim je odnosima s Kerumom, pa optužio jednog čovjeka: 'Nije platio...'

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, otkrio je detalje projekata koje planira provesti. Dao je i svoje mišljenje oko koalicije sa Željkom Kerumom, koja se uvijek propituje u gradu u kojemu nitko nije imao dva mandata na toj dužnosti

Projekt Žnjana je dovršen, najavljeno je i uređenje Bačvica, no Tomislav Šuta u najavi ima još nekoliko projekata koji bi trebali izmijeniti funkcioniranje Splita. "Prvi smo grad koji je objavio odluku o priuštivom stanovanju gdje će mladi imati priliku dobiti otprilike 300 stanova", rekao je Šuta u Dnevniku Nove TV te dodao: "Započeli su radovi na području između Splita i Omiša, rotor TTTS. Moramo biti ambiciozni, smisao svega je da se projekti pripremaju. Gdje god sam radio bio sam ambiciozan i pripremao projekte", poručio je Šuta te spomenuo izgradnju centra za starije osobe i prekategorizaciju Vukovarske ulice. Govorio je i o pročistaču vode. "Bilo je otvorenje radova. Nadam se da će kroz najviše dvije godine biti u funkciji. Dobivamo šetnicu u sklopu projekta aglomeracije, između Duilova i Stobreča, koju sam osobno pripremao kroz Vodovod i kanalizaciju. Ono što nas čeka je anketni natječaj za drugu fazu Žnjana. Tisuću novih vezova i drugi javni sadržaj. Ne zaboravimo Istočnu obalu. Imamo problem privatnog vlasništva kolodvora koji rješavamo kao i Spaladium arenu. Bitno je napomenuti i izmještanje željezničkog kolodvora", nabrojio je Šuta.

Odnosi s Kerumom No, važnije je pitanje njegovih odnosa sa Željkom Kerumom, pogotovo nakon prozivke oporbe da je u upravno vijeće Gradske knjižnice imenovao noćnog čuvara njegova hotela. "Činjenica je da je gospodin doktor znanosti... Čovjek je karikaturist i prije su svi gradonačelnici dobili karikaturu. Dobio sam je i ja. Ja sam čovjek od dijaloga, ali ako je čovjek iz struke, ima pravo biti u ustanovi u kulturi. Oni koji govore o tim stvarima imali su priliku četiri godine. Kada nemaju nikakvih argumenata, izmišljaju činjenice i iznose laži", poručio je Šuta. Često je pitanje košta li ga koalicija s Kerumom. "Nitko mene ne poteže za rukav. Ono što je činjenica je da je cilj riješiti stvari, da smo u gradskom vijeću izglasali da Hotel Zagreb dođe u ruke Grada Splita. Ako će me netko za to povlačiti za rukav, ja sam sretan čovjek", poručio je.

Debeljak ne plaća režije Sporni su i odnosi gradske uprave s Brodosplitom, odnosno vlasnikom Tomislavom Debeljakom. Njega je Šuta optužio da ne plaća režije. "Komunalna naknada nije naplaćena, određene stvari koje su tu bile od prethodne gradske vlasti, radile su se određene prljave rabote. Čekamo institucije da se oglase, ali šteta je sigurno nastala za Grad. Oko škvera sam bio vrlo jasan i prije nego što sam postao gradonačelnik - da Grad Split dobije na upravljanje prostor škvera", poručio je pa kao primjer dobre prakse naveo prostor škverske ambulante. Nije, ipak, znao odgovoriti hoće li poskupjeti računi za odvoz otpada. Naglasio je da će osigurati uspostavu primarne selekcije, ali i cijelog sustava gospodarenja otpadom, jer se on na Karepovcu može odlagati najviše godinu dana. Vodi pregovore sa 16 gradova koji ondje odlažu otpad, kako bi sami pronašli rješenje za to. Splitski se gradonačelnik pozabavio i s nekolicinom drugih komunalnih pitanja. "Mi smo predložili zakon o ugostiteljstvu i zakon o trgovini i očekujemo da nadležno ministarstvo to realizira, da se ograniči radno vrijeme klubovima i da se ograniči prodaja alkoholnih pića", poručio je splitski gradonačelnik.