Kreću važni prometni projekti u Splitu: 'Ispred nas je mnogo posla'

I.H./Hina

24.01.2026 u 14:53

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković sastao se subotu sa gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom nakon čega je potpisano devet ugovora za realizaciju najvažnijih projekata na širem području grada, a među njima prednjače prometni ukupno vrijedni 376 milijuna eura

Plenković je kazao kako je Vladina želja da u trećem mandatu nastave odličnu suradnju, te da se u županiji naprave važni iskoraci u prometnoj infrastrukturi. Vjeruju da će upravo spoj od Kaštela preko Solina do Omiša biti prioritet zbog čega su svi nadležni u Ministarstvu prometa maksimalno angažirani, a očekuje se da će biti gotova za četiri godine.

Premijer je kazao da je cilj rasteretiti gužve koje su prisutne u svakodnevnom životu, a za današnji prosvjed Omišana zbog zaobilaznice je odgovorio da većeg prioriteta u Dalmaciji od spajanja Splita i Omiša - nema. Razumije da ima i onih koji nisu zadovoljni trasom, no kaže živimo u demokratskoj zemlji gdje svatko može izražavati svoje stajalište.

"Vlada poklanja povjerenje struci, a ova tema je godinama na dnevnom redu. Sada smo u fazi da je građevinska dozvola u postupku e-konferencije. Svi dokumenti će biti na raspolaganju. Pričao sam s gradonačelnikom Omiša koji mi je rekao da je riječ o skupini građana koji imaju svoj stav drugačiji od aktera kojima je posao da se bave rješavanjem te kapitalno važne prometnice za Dalmaciju", izjavio je premijer i dodao da projekt ide dalje.

Ulaganja isključivo u cestovni promet

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je istaknuo kako će se većina ulaganja u narednom periodu isključivo odnositi na cestovni promet. Tako će biti realizirana zaobilaznica Split - Omiš, očekuju građevinsku dozvolu za prekategoriziranu Vukovarsku ulicu nakon čega bi trebali započeti radovi. Uskoro bi se sa susjednim gradovima trebala riješiti i željeznička poveznica za smanjenje gužvi u Splitu, a kruna danas potpisanih ugovora je Spaladium Arena.

Plenković se sastao s Bobanom i gradonačelnikom Šutom
Plenković se sastao s Bobanom i gradonačelnikom Šutom Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Na nama je da realiziramo sve ono što smo obećali, na čemu radimo. Veliki naglasak smo stavili na mlade ljude, priuštivo stanovanje, Dom za starije i područje Duilova. Na nama je da sada to realiziramo. Ispred nas je mnogo posla", kazao je Šuta.

Potpisani su ugovori za čvor Mravince - čvor TTTS, dodijeljeno je 95,6 milijuna eura ukupno, te 112,2 milijuna eura za brzu cestu Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica čvor Dugi Rat - Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat - DC8. Osim ta dva ugovora potpisan je i onaj o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nabave vozila na alternativni pogon tvrtki Promet vrijedan više od osam milijuna eura, potom ugovor za izvođenje radova na projektu izgradnje DC8 dionica TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama, faza 1, čvorište TTTS, ugovor za izvođenje radova za izgradnju dionice Dugi Rat-Omiš i spojne ceste od DC8 (Dugi Rat) do čvora Dugi Rat dug 4,5 km, vrijedan više od 84 milijuna eura.

Andrej Plenković u posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji
Andrej Plenković u posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz to je potpisan i ugovor za dogradnju škole i izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Stobreč u iznosu većem od deset milijuna eura, sporazum o suradnji na razvoju digitalnih i AI rješenja u odgoju, obrazovanju i javnoj upravi, ugovor o kupoprodaji potraživanja Spaladium Arene "težak" pet milijuna eura, te je uručena odluka o financiranju za projekt Sportsko srce urbane aglomeracije Split vrijedan 8,5 milijuna eura.

Uz premijera su bili i ministri mora, regionalnog razvoja, zaštite okoliša, turizma i obrazovanja Oleg Butković, Nataša Mikuš Žigman, Marija Vučković, Tonči Glavina i Radovan Fuchs.

Prethodno je premijer u Solinu sudjelovao na svečanosti otvaranja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro.

