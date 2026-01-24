Kreću važni prometni projekti u Splitu: 'Ispred nas je mnogo posla'

Premijer Andrej Plenković sastao se subotu sa gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom nakon čega je potpisano devet ugovora za realizaciju najvažnijih projekata na širem području grada, a među njima prednjače prometni ukupno vrijedni 376 milijuna eura
Plenković je kazao kako je Vladina želja da u trećem mandatu nastave odličnu suradnju, te da se u županiji naprave važni iskoraci u prometnoj infrastrukturi. Vjeruju da će upravo spoj od Kaštela preko Solina do Omiša biti prioritet zbog čega su svi nadležni u Ministarstvu prometa maksimalno angažirani, a očekuje se da će biti gotova za četiri godine.
Premijer je kazao da je cilj rasteretiti gužve koje su prisutne u svakodnevnom životu, a za današnji prosvjed Omišana zbog zaobilaznice je odgovorio da većeg prioriteta u Dalmaciji od spajanja Splita i Omiša - nema. Razumije da ima i onih koji nisu zadovoljni trasom, no kaže živimo u demokratskoj zemlji gdje svatko može izražavati svoje stajalište.
"Vlada poklanja povjerenje struci, a ova tema je godinama na dnevnom redu. Sada smo u fazi da je građevinska dozvola u postupku e-konferencije. Svi dokumenti će biti na raspolaganju. Pričao sam s gradonačelnikom Omiša koji mi je rekao da je riječ o skupini građana koji imaju svoj stav drugačiji od aktera kojima je posao da se bave rješavanjem te kapitalno važne prometnice za Dalmaciju", izjavio je premijer i dodao da projekt ide dalje.
Ulaganja isključivo u cestovni promet
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je istaknuo kako će se većina ulaganja u narednom periodu isključivo odnositi na cestovni promet. Tako će biti realizirana zaobilaznica Split - Omiš, očekuju građevinsku dozvolu za prekategoriziranu Vukovarsku ulicu nakon čega bi trebali započeti radovi. Uskoro bi se sa susjednim gradovima trebala riješiti i željeznička poveznica za smanjenje gužvi u Splitu, a kruna danas potpisanih ugovora je Spaladium Arena.
"Na nama je da realiziramo sve ono što smo obećali, na čemu radimo. Veliki naglasak smo stavili na mlade ljude, priuštivo stanovanje, Dom za starije i područje Duilova. Na nama je da sada to realiziramo. Ispred nas je mnogo posla", kazao je Šuta.
Potpisani su ugovori za čvor Mravince - čvor TTTS, dodijeljeno je 95,6 milijuna eura ukupno, te 112,2 milijuna eura za brzu cestu Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica čvor Dugi Rat - Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat - DC8. Osim ta dva ugovora potpisan je i onaj o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nabave vozila na alternativni pogon tvrtki Promet vrijedan više od osam milijuna eura, potom ugovor za izvođenje radova na projektu izgradnje DC8 dionica TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama, faza 1, čvorište TTTS, ugovor za izvođenje radova za izgradnju dionice Dugi Rat-Omiš i spojne ceste od DC8 (Dugi Rat) do čvora Dugi Rat dug 4,5 km, vrijedan više od 84 milijuna eura.
Uz to je potpisan i ugovor za dogradnju škole i izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Stobreč u iznosu većem od deset milijuna eura, sporazum o suradnji na razvoju digitalnih i AI rješenja u odgoju, obrazovanju i javnoj upravi, ugovor o kupoprodaji potraživanja Spaladium Arene "težak" pet milijuna eura, te je uručena odluka o financiranju za projekt Sportsko srce urbane aglomeracije Split vrijedan 8,5 milijuna eura.
Uz premijera su bili i ministri mora, regionalnog razvoja, zaštite okoliša, turizma i obrazovanja Oleg Butković, Nataša Mikuš Žigman, Marija Vučković, Tonči Glavina i Radovan Fuchs.
Prethodno je premijer u Solinu sudjelovao na svečanosti otvaranja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro.