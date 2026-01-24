Kreću važni prometni projekti u Splitu: 'Ispred nas je mnogo posla'

Plenković je kazao kako je Vladina želja da u trećem mandatu nastave odličnu suradnju , te da se u županiji naprave važni iskoraci u prometnoj infrastrukturi. Vjeruju da će upravo spoj od Kaštela preko Solina do Omiša biti prioritet zbog čega su svi nadležni u Ministarstvu prometa maksimalno angažirani, a očekuje se da će biti gotova za četiri godine.

Premijer je kazao da je cilj rasteretiti gužve koje su prisutne u svakodnevnom životu, a za današnji prosvjed Omišana zbog zaobilaznice je odgovorio da većeg prioriteta u Dalmaciji od spajanja Splita i Omiša - nema. Razumije da ima i onih koji nisu zadovoljni trasom, no kaže živimo u demokratskoj zemlji gdje svatko može izražavati svoje stajalište.

"Vlada poklanja povjerenje struci, a ova tema je godinama na dnevnom redu. Sada smo u fazi da je građevinska dozvola u postupku e-konferencije. Svi dokumenti će biti na raspolaganju. Pričao sam s gradonačelnikom Omiša koji mi je rekao da je riječ o skupini građana koji imaju svoj stav drugačiji od aktera kojima je posao da se bave rješavanjem te kapitalno važne prometnice za Dalmaciju", izjavio je premijer i dodao da projekt ide dalje.

Ulaganja isključivo u cestovni promet

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je istaknuo kako će se većina ulaganja u narednom periodu isključivo odnositi na cestovni promet. Tako će biti realizirana zaobilaznica Split - Omiš, očekuju građevinsku dozvolu za prekategoriziranu Vukovarsku ulicu nakon čega bi trebali započeti radovi. Uskoro bi se sa susjednim gradovima trebala riješiti i željeznička poveznica za smanjenje gužvi u Splitu, a kruna danas potpisanih ugovora je Spaladium Arena.