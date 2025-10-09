Split odlučio što će s ruglom uz more: Šuta prihvatio prijedlog bivšeg SDP-ovca

Splitsko Gradsko vijeće jednoglasno je u četvrtak prihvatilo prijedlog vijećnika Davora Matijevića kojim se pokreće inicijativa za prenamjenu Hotela Zagreb na Duilovu u Dom za starije osobe, a za što će biti potrebne i promjene GUP-a

Gradsko je vijeće pozvalo Vladu da, u suradnji s Gradom Splitom, pokrene postupak prenamjene i prijenosa vlasništva ili upravljanja objektom Hotela Zagreb na Grad Split, u svrhu uspostave Doma za starije osobe. "Ova je odluka velik iskorak za Split jer ćemo imati dvije lokacije za izgradnju centara za umirovljenike u Pazdigradu i Duilovu čime će se riješiti gorući problem Splita za smješta starijih u domove", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Objasnio je kako će se najprije za hotel Zagreb napraviti stručna analiza o potrebnim preinakama da bi se zadovolji standardi te će se ta analiza uputiti Vladi sa zahtjevom da se gradu Splitu dodijeli taj hotel. "Vjerujemo da će Vlada prihvatiti naš prijedlog," kazao je.

Hotel Zagreb na splitskom Duilovu Izvor: Pixsell / Autor: Milan Sabic/PIXSELL







+12 Hotel Zagreb na splitskom Duilovu Izvor: Pixsell / Autor: Milan Sabic/PIXSELL

Promjene GUP-a Grad Split se obvezao da će, nakon eventualnog prijenosa vlasništva, izraditi projektni plan te osigurati sve potrebne uvjete za prenamjenu i obnovu objekta, koristeći gradska sredstva ili sredstva nacionalnih i europskih fondova. Gradonačelnik je rekao kako bi trebale uslijediti i promjene GUP-a što je uvjet da se hotel Zagreb prenamijeni u Dom za starije. Promjene GUP-a trebale bi obuhvatiti prostor od hotela Amfora na Žnjanu do hotela Zagreb u Duilovu. Što se tiče lokacije u naselju Pazdigrad, Šuta je naglasio kako će tamo idućih dana započeti aktivnosti potrebne za izgradnju Centra za umirovljenike. "Odmah ćemo pokrenuti izradu narudžbe idejnog rješenja Centra za umirovljenike te izradu natječajne dokumentacije za izgradnju tog centra," rekao je. Objasnio je kako je planirano da taj centar na oko 7000 četvornih metara ima dnevni boravak za umirovljenike te dostavu toplog obroka i lijekova.