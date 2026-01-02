Kerum više nije predsjednik nadzornog odbora Žnjana, poznato tko ga mijenja

'Kerum je podnio ostavku predsjedniku Skupštine tvrtke Žnjan splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti od kojeg sam potom dobila rješenje da sam imenovana u Nadzorni odbor', rekla je Bekavac Hini u petak.

Objasnila je kako će na prvoj narednoj sjednici članovi Nadzornog odbora birati novog predsjednika Odbora za što će ona biti kandidatkinja. Dodala je kako će se sjednica Nadzornog odbora tvrtke Žnjan održati do sredine siječnja.

Bekavac je najavila kako će, nakon izbora za predsjednicu Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, obaviti 'temeljit uvid' u dokumentaciju te tvrtke jer postoje sumnje da je pri uređenju plaže Žnjan bilo nenamjenskog trošenja novca.