Koliko će vas točno izaći gorivo za put do mora? U godinu dana dizel poskupio 45 eura

Za one koji tek putuju na more, poskupljenje goriva će svakako biti stavka u putovanju i budžetu, a o kolikom se točno poskupljenju radi, izračunali su novinari Nove TV.

Kako navodi dnevnik.hr, putovanje od Zagreba do Splita je 2025. godine u autu s benzinom i 'prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara potrošio 80,77 eura'. Međutim, ove će godine cijena biti 12 eura više zbog nove cijene od 92,76 centi. Također, vozači dizela s prosječnom potrošnjom ispod šest litara potrošili su lani 61,18 eura. No, sada će platiti 17 i pol eura više.