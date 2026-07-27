Koliko će vas točno izaći gorivo za put do mora? U godinu dana dizel poskupio 45 eura

U usporedbi s lani, navodi računica na Novoj TV, cijene benzina i dizela su u godinu dana poskupjele od 25 do 75 posto
Za one koji tek putuju na more, poskupljenje goriva će svakako biti stavka u putovanju i budžetu, a o kolikom se točno poskupljenju radi, izračunali su novinari Nove TV.
Kako navodi dnevnik.hr, putovanje od Zagreba do Splita je 2025. godine u autu s benzinom i 'prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara potrošio 80,77 eura'. Međutim, ove će godine cijena biti 12 eura više zbog nove cijene od 92,76 centi. Također, vozači dizela s prosječnom potrošnjom ispod šest litara potrošili su lani 61,18 eura. No, sada će platiti 17 i pol eura više.
Međutim, to su izračuni za cijene benzina u gradovima, a ne na autocestama, gdje stvari postaju još dramatičnije jer tamo cijene nisu limitirane.
'Prema današnjim najvećim cijenama zabilježenima na stranicama HAK-a - isti put za benzin u godinu dana skuplji je 22, a za dizel 45 eura. To su poskupljenja od 25 do 75 posto', upozorava dnevnik.hr pozivajući se na analizu Nove TV.