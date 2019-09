Šuker je dužan šest milijuna kuna, država mu 'sjela' na penthouse u Opatiji

Država je upisala zabilježbu s mogućnošću ovrhe na luksuzni stan u vlasništvu predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šuker i to zbog poreznog duga od šest milijuna kuna, piše u četvrtak Večernji list

Radi se o stanu u potkrovlju vile Portheim u Opatiji kojeg je Šuker kupio 2009. za milijun eura. Republika Hrvatske je, otkrila su 24sata, sjela na Šukerov opatijski penthouse jer on nije ni tri godine nakon poreznog rješenja podmirio svoj dug prema državi. A taj dug je nastao nakon što su poreznici utvrdili da je Šuker u 2015. imao neprijavljeni dohodak od 12,8 milijuna kuna, navodi dnevnik.

Stoga mu je na tih 12,8 milijuna kuna neprijavljenog dohotka razrezan porez kao na drugi dohodak po stopi 40 posto te još 18 posto prireza, ističe Večernji list.

Kako Šuker očito nije podmrio taj dug, država je u svibnju ove godine upisala hipoteku na njegov stan u Opatiji. Šuker je, kako su svojedobno pisali mediji, pokušao poreznicima dokazati porijeklo spornog novca pa je tako za 12 milijuna kuna koje je posudio Mamićima tvrdio da se radi o ušteđevini koju je stekao dok se profesionalno bavio nogometom. Tako im je priložio i ugovore koje je sklopio kao nogometaš s inozemnim klubovima, a to su bili Sevilla, Real Madrid, Arsenal, West Ham i Münchenu 1860.

Pri tome je navodno tvrdio da taj novac nije držao u banci nego kod sebe pa stoga ne može kao dokaz priložiti bankovne izvatke. No, poreznicima to nije bilo uvjerljivo s obzirom na to da se Šuker prestao profesionalno baviti nogometom prije više od 10 godina pa se nije moglo utvrditi ni koliko je novca kojeg je zaradio kao igrač u međuvremenu i potrošio, donosi Večernji list.