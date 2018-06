Radeljić na suđenju Čavlović Smiljanec prozvao Milanovićevu vladu zbog neplaćanja OLT-ovog duga

U nastavku suđenja bivšoj ravnateljici Porezne uprave i SDP-ovoj saborskoj zastupnici Nadi Čavlović Smiljanec, optuženoj da je 2012. stopirala naplatu poreznog duga osječkom poduzetniku Željku Bilošu, svjedočio je savjetnik predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljić, ustvrdivši da je tadašnja vlast činila sve da se Bilošu onemogući dobivanje kredita kojim bi platio porezni dug

Ispričao je da je on išao na taj sastanak zajedno s predstavnikom tvrtke OLT jer je želio iskoristiti mogućnost i da se reprogramom pokuša riješiti plaćanje duga i za televiziju.

S obzirom da je Bilošu osječka ispostava Porezne uprave odbila reprogram poreznog duga, želio je doći do više instance u Zagrebu kao bi im objasnio o čemu se radi i ukazao im na neravnopravan položaj, rekao je Radeljić, dodavši da je zbog toga on kontaktirao Biljanu Borzan (SDP) izloživši joj problem i spremnost za vraćanje duga.

Idući sastanak koji je Borzan dogovorila sa suoptuženom ravnateljicom osječke Porezne uprave Ružicom Kovačević bio je još gori jer je ona predstavnika tvrtke OLT izbacila iz ureda, smatrajući da je njegovo ponašanje neprimjereno, rekao je svjedok.

Radeljić je ispričao da je Biloš želio da mu se odobri period od najviše mjesec dana u kojem je bilo izgledno da će dobiti kredite Zagrebačke banke i HBOR-a kojim bi platio dug.

Zaključio je kako se cijela priča svodi na to da se sudi osobi koja je željela državi u cijelosti vratiti dug. Bitan segment je, kazao je Radeljić, Osječka TV koju je tadašnja vlast smatrala oporbenom. Dodao je da je u vrijeme kad je bio izgledan kredit za tvrtku OLT iz Nadzornog odbora HBOR-a došla informacija da je Ranko Ostojić rekao: „Ne možete Bilošu dati kredit jer ćemo ga uhapsiti”.

„Tadašnja vlast je činila sve da čovjeka koji želi vratiti dug onemogući da dobije kredit. On je bio meta”, rekao je Radeljić.

Tvrdi također da njemu nitko nije rekao da je doneseno rješenje o ovrsi za tvrtku OLT, a nakon što mu je pročitan razgovor u kojem je on Bilošu rekao da je doneseno rješenje i da stoji u ladici, Radeljić je rekao da je to bila njegova interpretacija jer nije želio opterećivati tada teško bolesnog Biloša. No, predstavnica Uskoka je u tom dijelu prigovorila na istinitost iskaza.

Ročište su obilježile prozivke koje su međusobno razmijenili Radeljić i predsjednica sudskog vijeća Daniela Kustec koja je upozorila Radeljića kako je nepotrebno i neprimjereno što ju je zvao iz Ureda predsjednice preko Ureda predsjednika suda, nezadovoljan što mu je poslala sudski poziv preko policije.

Sutkinja mu je objasnila da je pozive slala više puta i da je dostavnicu zaprimila tek jučer iako je poziv dobio prije dvadeset dana. Kasnije joj je odgovorio da ima kući djecu i da nije ugodno kad dođe policija na vrata, no sutkinja mu je odgovorila da nisu simpatični ni pozivi iz Ureda predsjednice.

Na suđenju je ispitana i referentica u osječkoj poreznoj upravi Sanja Muzar koja je potvrdila da je Ružica Kovačević dala nalog referentici Dušanki Šukunda da ne pošalje rješenje o ovrsi u Finu.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nije se mogao prisjetiti je li na traženje Biloša nazvao Čavlović Smiljanec, ali takvu mogućnost nije isključio. No, i na istinitost njegovog iskaza tužiteljstvo je uložilo prigovor, navodeći da svjedok ima selektivno pamćenje jer je decidirano znao da nije zvao Kovačević, dok je o tome je li zvao Čavlović Smiljanec imao različite iskaze.

Uskok tvrdi da je Čavlović Smiljanec autoritetom ravnateljice Porezne uprave, nakon donošenja rješenja o ovrsi od Ružice Kovačević tražila da se rješenje ne provede, iako je po zahtjevu bez odgode moralo biti proslijeđeno Fini. Time je Biloševoj tvrtki, po tvrdnjama tužiteljstva, omogućeno nesmetano poslovanje po računu sve do pokretanja predstečajne nagodbe, u svibnju 2013. te je onemogućena ovrha.