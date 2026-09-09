Sudski vještak otkriva kako će se sanirati otpad u Gospiću: 'Pesimist sam...'

Kako i kada je moguće sanirati otpad te koliko je pronađena mikroplastika opasna za građane, otkrio je za RTL Danas stručnjak i sudski vještak Ivica Kišić.

U Gospiću je pak zapelo na samom početku sanacije otpada . Naime, Tabak grupa povukla je ponudu za sanaciju 650 tona neopasnog otpada, nakon čega je Fond za zaštitu okoliša poništio cijelu javnu nabavu.

Kišić smatra da je utjecaj na zdravlje zasad zanemariv.

'Budući da se tu ne uzgajaju poljoprivredne kulture, budući da su to plitke, mi to kažemo procjedne vode, ali nisu to vodonosnici, to su vode koje su na dubini desetak metara, prema tome, utjecaj je u ovom trenutku zanemariv. Isto tako, kao što se svaki dan mijenjaju informacije, jučer su išli podaci da su uzimani uzorci samih bunara u okružju samog prostora, ali ono što i domaći ljudi kažu, 95 posto ljudi koristi gradsku vodu, ne koriste vodu iz bunara, odnosno nju više koriste kao tehničku vodu. Ona je mikrobiološki neispravna, prema tome nema nikakve veze s ovim prostorom gdje su utvrđena ova odlagališta otpada', kazao je.

Otkrio je i koji je način sanacije otpada u ovom trenutku najizgledniji.

'Nažalost, temeljem onoga u što imam uvid, što smo do sada dobili, za sada je ta teorija termalnog, znači njegova spaljivanja, teorija koja će vjerojatno ići. Nažalost, mi spalionicu u Republici Hrvatskoj nemamo, znači mora se to izvoziti. Evo, danas smo vidjeli u novinama da su se veliki europski igrači počeli zanimati za samo odvoženje i spaljivanje tog otpada ili je drugi način da se on zakapa, ali bojim se da u ovom trenutku nema ni volje ni snage da se to zakapa na nekom prostoru unutar Republike Hrvatske. Ali ponavljam, mislim da u ovom trenutku nema dovoljno snage da se to provede.

Koji je za to realan rok, je li to tri mjeseca?

'Ja ću vam biti iskren, vrlo teško. Vrlo teško je to napraviti unutar tri mjeseca. Puno tu procesa, puno postupaka treba provesti. Bio bih jako sretan da bude to tri mjeseca, ali sam pesimist', kazao je.