Bartulica će biti promatrač na izborima u BiH: 'Naš je zadatak...'

Zastupnik Stephen Nikola Bartulica (ECR) od 1. do 5. listopada boravit će u Bosni i Hercegovini kao član promatračke delegacije Europskog parlamenta za Opće izbore koji će se održati 4. listopada, priopćio je ured zastupnika u srijedu
Tijekom misije bit će u Sarajevu, gdje će pratiti pripreme za izbore i održati sastanke s relevantnim institucijama i sudionicima izbornog procesa.
Na izborni dan, 4. listopada, boravit će u Mostaru, gdje će na terenu pratiti provedbu izbora i funkcioniranje izbornog procesa.
Zastupnik Bartulica istaknuo je kako uloga međunarodnih promatrača nosi posebnu odgovornost.
“Naš je zadatak nepristrano i objektivno pratiti regularnost i transparentnost izbornog procesa te poštivanje demokratskih standarda”: rekao je Bartulica
Naglasio je da su slobodni, pošteni i transparentni izbori temelj demokratskog društva i povjerenja građana u institucije, stoji u priopćenju.