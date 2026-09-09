delegacija ep-a

Bartulica će biti promatrač na izborima u BiH: 'Naš je zadatak...'

M.Da./Hina

09.09.2026 u 21:37

Stephen Bartulica
Stephen Bartulica Izvor: EPA / Autor: Zsolt Szigetvary
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Zastupnik Stephen Nikola Bartulica (ECR) od 1. do 5. listopada boravit će u Bosni i Hercegovini kao član promatračke delegacije Europskog parlamenta za Opće izbore koji će se održati 4. listopada, priopćio je ured zastupnika u srijedu

Tijekom misije bit će u Sarajevu, gdje će pratiti pripreme za izbore i održati sastanke s relevantnim institucijama i sudionicima izbornog procesa.

Na izborni dan, 4. listopada, boravit će u Mostaru, gdje će na terenu pratiti provedbu izbora i funkcioniranje izbornog procesa.

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Zastupnik Bartulica istaknuo je kako uloga međunarodnih promatrača nosi posebnu odgovornost.

“Naš je zadatak nepristrano i objektivno pratiti regularnost i transparentnost izbornog procesa te poštivanje demokratskih standarda”: rekao je Bartulica

Naglasio je da su slobodni, pošteni i transparentni izbori temelj demokratskog društva i povjerenja građana u institucije, stoji u priopćenju.

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