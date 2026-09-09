poništen postupak

Tabak grupa neće zbrinuti otpad iz Gospića: Povukli su neočekivan potez

M.Da./Hina

09.09.2026 u 17:16

Opasni otpad u Gospiću
Opasni otpad u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin
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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu

Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na toj lokaciji, koja obuhvaća otpad pohranjen u takozvanim big bag vrećama na otvorenom. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400.000 eura.

Fond je 1. rujna donio odluku o odabiru zaprešićke Tabak Grupe, koja je ponudila 357.500 eura bez PDV-a, odnosno 446.875 eura s PDV-om. Tijekom roka mirovanja, 8. rujna, Tabak Grupa dostavila je Fondu odluku o povlačenju ponude.

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Druga i jedina preostala ponuda, zajednice ponuditelja CE-ZA-R kao nositelja i Saubermacher-TS kao člana, iznosila je 578.500 eura bez PDV-a, odnosno 723.125 eura s PDV-om. Ta je ponuda odbijena kao neprihvatljiva jer je cijena premašila procijenjenu vrijednost i osigurana sredstva naručitelja.

Postupak je poništen jer, kako se navodi, ne postoje osigurana sredstva za sklapanje ugovora. Pregled i ocjena ponuda dovršeni su 9. rujna, a odluka o poništenju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u srijedu.

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