Tabak grupa neće zbrinuti otpad iz Gospića: Povukli su neočekivan potez

Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na toj lokaciji, koja obuhvaća otpad pohranjen u takozvanim big bag vrećama na otvorenom. Procijenjena količina iznosila je oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400.000 eura.

Fond je 1. rujna donio odluku o odabiru zaprešićke Tabak Grupe, koja je ponudila 357.500 eura bez PDV-a, odnosno 446.875 eura s PDV-om. Tijekom roka mirovanja, 8. rujna, Tabak Grupa dostavila je Fondu odluku o povlačenju ponude.