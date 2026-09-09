nema ozlijeđenih

Ugašen požar u Petrokemiji, službe i dalje na terenu

I.V./Hina

09.09.2026 u 19:49

Ugašen je požar u Petrokemiji
Ugašen je požar u Petrokemiji Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Požar koji je u srijedu poslijepodne izbio u krugu kutinske Petrokemije ugašen je oko 16,30 sati, a u požaru nema ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Petrokemije

Do zapaljenja gumene transportne trake na transportnim putevima skladišta u Petrokemiji došlo je oko 14,40 sati, navode iz kutinske tvornice umjetnih gnojiva.

Požar su, zahvaljujući brzoj intervenciji Profesionalne vatrogasne postrojbe Petrokemije i ostalih gradskih vatrogasnih postrojbi, vatrogasci ubrzo stavili pod nadzor i ugasili oko 16,30 sati.

Gašenje je dodatno otežavao snažan vjetar i nevrijeme koje je u to vrijeme zahvatilo područje Kutine.

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Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je na gašenju požara bilo angažirano 30 vatrogasaca s 15 vozila PVP-a Petrokemije Kutina, VP-a Kutina, JVP-a Sisak i Novska, DVD-a Stružec i Lipovljani te JVP-a Garešnica.

Iz Petrokemije ističu kako u požaru nema ozlijeđenih osoba, a službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta.

O daljnjem razvoju situacije iz Petrokemije će, kako su najavili, pravovremeno obavijestiti javnost.

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