Ugašen požar u Petrokemiji, službe i dalje na terenu

Gašenje je dodatno otežavao snažan vjetar i nevrijeme koje je u to vrijeme zahvatilo područje Kutine.

Požar su, zahvaljujući brzoj intervenciji Profesionalne vatrogasne postrojbe Petrokemije i ostalih gradskih vatrogasnih postrojbi, vatrogasci ubrzo stavili pod nadzor i ugasili oko 16,30 sati.

Do zapaljenja gumene transportne trake na transportnim putevima skladišta u Petrokemiji došlo je oko 14,40 sati, navode iz kutinske tvornice umjetnih gnojiva.

Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je na gašenju požara bilo angažirano 30 vatrogasaca s 15 vozila PVP-a Petrokemije Kutina, VP-a Kutina, JVP-a Sisak i Novska, DVD-a Stružec i Lipovljani te JVP-a Garešnica.

Iz Petrokemije ističu kako u požaru nema ozlijeđenih osoba, a službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta.

O daljnjem razvoju situacije iz Petrokemije će, kako su najavili, pravovremeno obavijestiti javnost.