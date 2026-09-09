Žestok okršaj Jandrokovića i Benčić, stigla reakcija iz Možemo!: Ti vam trikovi više ne pale

'Nakon sjednice Predsjedništva, zastupnica Benčić obmanula je hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga, radi se o neistini, jeftinom politikantstvu i namjernom zavaravanju javnosti", objavio je danas Ured.

Prijedlozi koje je u utorak na Predsjedništvu Sabora iznijela zastupnica Sandra Benčić (Možemo!), a tiču se otpada u Gospiću i Srbije, nisu odbijeni iz političkih razloga, nego jer nisu bili adekvatno pripremljeni, poručio je danas Ured predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića .

'Gordan Jandroković je danas, umjesto odgovora na pitanje zašto Predsjedništvo Sabora, na prijedlog platforme Možemo!, ne želi staviti na dnevni red sjednice raspravu o Planu sanacije Gospića, kao ni raspravu o pristupnim pregovorima sa Srbijom, objavio priopćenje u kojem zastupnicu Sandru Benčić optužuje za "obmanjivanje javnosti" i "jeftino politikantstvo". Odgovaramo redom.

1. Jandroković tvrdi da su prijedlozi izneseni "bez ikakvog poslovničkog utemeljenja". Članak 38. Poslovnika Hrvatskog sabora izričito propisuje da Predsjedništvo Sabora raspravlja o prijedlogu dnevnog reda i o tome što treba uvrstiti na dnevni red sjednice. Zastupnica Benčić je iznijela prijedloge na sjednici Predsjedništva, što potvrđuje i sam Jandroković, dakle na mjestu koje Poslovnik za to predviđa.

Tvrditi da je prijedlog iznesen na Predsjedništvu 'bez poslovničkog utemeljenja' znači tvrditi da Predsjedništvo ne smije raditi ono zbog čega postoji. Ako predsjednik Sabora smatra da se na sjednici tijela koje odlučuje o dnevnom redu ne smije govoriti o dnevnom redu, neka ne laže da je to poslovnička zapreka, nego neka nađe tračak hrabrosti i prizna da je to politička odluka.

2. Ne radi se o formi, nego o odluci. Predsjednik Sabora imao je dvije mogućnosti. Mogao je reći: da, Sabor treba tražiti od Vlade izvješće o sanaciji Gospića; da, Sabor se treba izjasniti o pregovorima sa Srbijom - i onda dogovoriti kako to uvrstiti. Ili je mogao reći: ne. Odabrao je "ne". Naknadno zamatanje tog "ne" u proceduru ne mijenja ono što ono jest: politička odluka da se o ovim dvjema temama u Hrvatskom saboru ne raspravlja.

'To nije jeftino politikantstvo, jeftina je cijena po kojoj su Liku isporučili mafiji'

3. Jandroković govori o jeftinom politikantstvu. Ako je u ovoj priči išta jeftino, onda je to cijena po kojoj su Liku isporučili otpadnoj mafiji. Podsjećamo: deseci tisuća tona otpada zakopani su u Gospiću, PFAS je pronađen u podzemnim vodama, a mikroplastike u vodi ima 900 puta više nego u vodi iz vodovoda.

Vlada mjesec dana šuti o tim nalazima. Miniranje Odbora za okoliš i neiznošenje ovih vitalnih informacija na Odboru i na izvanrednoj sjednici. Odbijanje hitne sanacije i sustavnog monitoringa. To nije politikantstvo, to je precizan opis vaših nedjela.

'Ti trikovi vam više ne prolaze, ne možete sve ljude varati cijelo vrijeme'

4. Jandroković navodi da su njegovi stavovi o događajima na pogrebu Mladića u Srbiji 'jasno izneseni na tiskovnoj konferenciji'. Stav predsjednika Sabora na tiskovnoj konferenciji nije stav Hrvatskog sabora. Sabor svoj stav izražava zaključkom, na sjednici, glasanjem. Tražili smo upravo to: da Sabor, a ne pojedinac, jasno kaže da vlast koja s državnim počastima pokapa ratnog zločinca i negira genocid ne može biti partner u pristupnim pregovorima.

Ako se predsjednik Sabora s tim slaže, kako tvrdi, nema nijednog razloga da to ne stavi na dnevni red. Ako nema mandat svog premijera da ono što govori na presici pretvori u odluku Sabora, razumijemo zašto mu je lakše govoriti o proceduri i jeftinom politikantstvu. No ni ti trikovi vam više ne prolaze jer ne možete sve ljude varati cijelo vrijeme.