politizacija odluka

Gomila otkaza u riječkoj bolnici: HDZ-ov ministar na udaru

I.V./Hina

09.09.2026 u 19:44

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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Riječki Klinički bolnički centar (KBC) ustvrdio je u srijedu da se sudske odluke u vezi otkaza zaposlenicima te bolnice ciljano politiziraju jer je bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić postao ministar i poručio da će ti radni sporovi dobiti epilog na višim sudovima

Iz riječke bolnice u priopćenju su optužili "pojedince koji se lažno prikazuju kao zaštitnici radnika" da promoviraju vlastite interese u cilju difamiranja rada i ugleda sadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.

Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut Jurišić izvijestila je u srijedu da je KBC Rijeka izgubio četvrti u nizu radni spor i poručila kako sindikat očekuje da djelatnik koji je dobio otkaz bude vraćen na posao, dok će troškovi spora pasti na bolnički proračun.

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Podsjetila je da su do sada u korist djelatnika KBC-a koji su dobili otkaz izrečene dvije pravomoćne i dvije nepravomoćne presude, a u jednom sporu se čeka presuda. Sindikat će inzistirati na financijskoj i kaznenoj odgovornosti Ružića i članova Upravnog vijeća, koji su digli ruke za nezakonite otkaze i nanijeli štetu bolničkom proračunu.

KBC u priopćenju tvrdi da pojedinci, povezujući sudske odluke i postupke koji međusobno nemaju nikakve činjenične i pravne veze i koji nisu jednakog pravnog statusa, zapravo žele prikriti vlastito protupravno postupanje.

„Sindikalna predsjednica koja nije zakonska zastupnica radnika KBC Rijeka, jer je već davno umirovljena i pravomoćno je osuđena za zlouporabu sindikalnog položaja, jer je novcem članova sindikata kupovala gume za sportske automobile te vlastite odjevne predmete, a danas unatoč osuđivanosti i dalje raspolaže sindikalnim novcem iz kase uzajamne pomoći Sindikata zdravstva Hrvatske, pokušava presude, pravomoćne i nepravomoćne, okoristiti u cilju vlastite promocije, na štetu pravilnog funkcioniranja cjelokupnog sustava pružanja zdravstvene zaštite u KBC-u Rijeka".

Naglašavaju da postoje i drugi zaposlenici KBC Rijeka koji su gubili i gube sudske sporove, ali se o njima javno ne polemizira.

U riječkoj bolnici smatraju da se "ciljano politiziraju nepravomoćne sudske presude jer je bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić sada na funkciji ministra, a da se pri tome zanemaruju činjenice da je Ružić, kao ravnatelj u ustanovi od gotovo 4000 zaposlenika, tijekom šest godina u ukupnim rezultatima, financijskim i razvojnim projektima iskazao uspješno rukovođenje KBC-om“.

Iz bolnice naglašavaju kako su neki od radnih sporova na drugostupanjskim, tj. na višim sudovima pa treba pričekati što će na uložene žalbe i izvanredne pravne lijekove reći ti sudovi.

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