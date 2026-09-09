Kako je buknuo požar u Petrokemiji: 'Jako brzo se razbuktao'

'Prilikom standardne procedura ispitivanja tih traka, požar se u vrlo kratko vrijeme jako razbuktao. S obzirom na vremenske prilike koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, pa tako i u Kutini, jak vjetar je nosio plamen niz transportnu traku i brzim djelovanjem vatrogasaca vatra je oko 16.30 sati stavljena potpuno pod kontrolu. U ovom trenutku nemamo nikakvih signala vatre, nema izdimljavanja, sve je pod apsolutnom kontrolom naših ljudi', rekao je Losso nakon požara za N1.

Prema njegovim riječima, nema ozlijeđenih, a iz Petrokemije uvjeravaju da požar nije imao posljedice po zdravlje građana.

'Građani Kutine i okolice mogu biti apsolutno mirni da neće biti nikakvih posljedica po njihovo zdravlje', poručio je Losso.