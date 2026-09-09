Kako je buknuo požar u Petrokemiji: 'Jako brzo se razbuktao'

Veliki požar koji je danas poslijepodne izbio u kutinskoj Petrokemiji stavljen je pod kontrolu, a u njemu nije bilo ozlijeđenih. Ivica Losso, direktor Kvalitete zaštite zdravlja i okoliša u Petrokemiji, pojasnio je što se dogodilo
'Prilikom standardne procedura ispitivanja tih traka, požar se u vrlo kratko vrijeme jako razbuktao. S obzirom na vremenske prilike koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, pa tako i u Kutini, jak vjetar je nosio plamen niz transportnu traku i brzim djelovanjem vatrogasaca vatra je oko 16.30 sati stavljena potpuno pod kontrolu. U ovom trenutku nemamo nikakvih signala vatre, nema izdimljavanja, sve je pod apsolutnom kontrolom naših ljudi', rekao je Losso nakon požara za N1.
Prema njegovim riječima, nema ozlijeđenih, a iz Petrokemije uvjeravaju da požar nije imao posljedice po zdravlje građana.
'Građani Kutine i okolice mogu biti apsolutno mirni da neće biti nikakvih posljedica po njihovo zdravlje', poručio je Losso.
Vatrogasci ostaju dežurati tijekom noći
Iako je požar ugašen, vatrogasna postrojba Petrokemije i radnici ostat će na terenu kako bi pratili situaciju.
'Bit će standardno dežurstvo naše vatrogasne postrojbe iz Petrokemije i radnika, danas tijekom dana i noći. Međutim, s obzirom na stanje opožarene površine, ne očekujemo da neće biti ikakvih problema u daljnjem tijeku dana', rekao je.
Požar je izbio oko 15 sati, a na teren su uz vatrogasce Petrokemije i kutinsku Javnu vatrogasnu postrojbu upućene i dodatne snage.
Petrokemija ionako ne radi
Losso je pojasnio i da požar trenutačno neće utjecati na proizvodnju jer Petrokemija već neko vrijeme ne radi punim pogonom.
'Petrokemija je trenutno u zastoju uzrokovanom stanjem na tržištu energije i mineralnih gnojiva. Ponovni start u ovom trenutku ne možemo reći kad će nastupiti, kad dođe do normalne situacije na tržištu gnojiva i plina', rekao je.
Unatoč požaru na transportnom dijelu postrojenja, iz Petrokemije poručuju da opskrba mineralnim gnojivima za Hrvatsku u nadolazećem razdoblju nije ugrožena.