Sud odbio žalbu i povećao kaznu osuđenom za silovanje Gisele Pelicot

Francuski sud u četvrtak je odbacio žalbu muškarca koji je prošle godine proglašen krivim za teško silovanje Gisele Pelicot i povećao mu zatvorsku kaznu za godinu dana, na 10 godina

Odvjetnica Husamettina Dogana, bivšeg građevinskog radnika, nije odgovorila na zahtjev za komentar o neuspješnoj žalbi koju je podnio njen klijent.

Pelicot je ovog tjedna ponovno stigla na sud, ovaj put kako bi se suočila s jedinim muškarcem koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu, od njih 51 koji su proglašeni krivima.

Suprug žrtve, Dominique Pelicot, drogirao ju je tijekom gotovo deset godina i pozivao desetke muškaraca putem interneta da je siluju dok je bila u besvjesnom stanju.

Gisele Pelicot (72) profilirala se u istaknutu figuru feminizma u Francuskoj i šire javnim svjedočenjem protiv osumnjičenih zlostavljača na sudu.

Potez je to zbog kojeg suđenje nije ostao samo pojedinačni slučaj već je postao simbol širenja svijesti o rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

