Putin pozvao srednjoazijske zemlje da jačaju trgovinu s Rusijom

E. K./Hina

10.10.2025 u 03:00

Ruski predsjednik Vladimir Putin
Ruski predsjednik Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: RAMIL SITDIKOV / POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je zatražio od čelnika srednjoazijskih država da pojačaju trgovinu s njegovom zemljom

Moskva pokušava vratiti utjecaj u regiji u kojoj joj konkurenciju predstavlja Kina. Ukupna razmjena Rusije s Kazahstanom, Uzbekistanom, Kirgistanom, Turkmenistanom i Tadžikistanom prošle je godine iznosila oko 45 milijardi dolara.

Putin je upozorio da je to 'dobar rezultat', no niži od razmjene s Bjelorusijom koja ima oko osam puta manje stanovnika od tih država zajedno.

Moskva je vladala sovjetskim 'stanovima' do 1991., a Rusija ih i dalje smatra dijelom svoje sfere utjecaja.

No Kremlj je ometen ratom u Ukrajini, a Kina je sve snažniji trgovinski i investicijski igrač u srednjoj Aziji, pa je utjeaj Rusije ondje pao.

U 'mlakom' zajedničkom priopćenju sa sastanka na vrhu srednjoazijskih država naglašava se 'važnost daljnjeg jačanja strateškog partnerstva s Rusijom'.

Dodaje se kako je dogovorena suradnja na novim prometnim i logističkim koridorima, u borbi protiv terorizma, ilegalnih migracija i krijumčarenja droge, kao i u modernizaciji financijskih sustava.

