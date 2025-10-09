Ceste su ove godine odnijele 213 života, policija diže kazne: 'Meni je neshvatljivo...'

Sa sve većim brojem prometnih prekršaja, ali i poginulih na hrvatskim cestama, policiji nije preostalo ništa drugo nego da poveća kazne za četiri glavne ubojice u prometu, ali i za nepropisnu vožnju romobila
U prvih devet mjeseci ove godine u prometnim je nesrećama život izgubilo 213 ljudi, što je 28 više nego u istom razdoblju lani. Uzroci ovih tragedija i dalje su isti: prebrza vožnja, vožnja u alkoholiziranom stanju, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela u vožnji.
Policija je u istom razdoblju zabilježila čak 660.000 prometnih prekršaja. I to je brojka koja raste, pa iz MUP-a najavljuju da će rasti i kazne.
"Podići ćemo kazne za brzinu, za nekorištenje pojasa i mobitela, nepropisan prijevoz djece u vozilu. Ciljat ćemo te kazne koje su nama ključne za sigurnost cestovnog prometa. Meni je neshvatljivo da roditelj ili starija osoba, ako se zna da dijete do 14 godina uopće ne smije voziti romobil, da mu netko to kupi. Uvest ćemo i tu kaznu, ali isto tako podići ćemo i kaznu za nekorištenje kacige na tim prijevoznim sredstvima , rekao je za HRT voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije, Josip Mataija.
Struka upozorava
Struka, pak upozorava da veće kazne neće biti dovoljne bez jačeg djelovanja pravosuđa, ali i sustavne edukacije.
"Mi u principu zatvaramo ljude koji su napravili tešku prometnu nesreću u kojoj je netko poginuo, tada je već kasno jer imate dvije izgubljene obitelji ili više njih. Treba puno više sudski djelovati, kroz porezni sustav i kroz sustav obveznog osiguranja, na preventivu, da se spriječi devijantno ponašanje u prometu", smatra Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu.
Standardi nisu dovoljno dobri
Treba raditi i na novim standardima sigurnosti, poručuju ne samo stručnjaci, već i vozači. "Sve moramo promijeniti. Prometnice moramo mijenjati, automobile moramo učiniti još sigurnijima, nemamo škole vožnje, napredne škole vožnje kojem tome služe. Na primjeru stupova, nisu prilagođeni za nesreću, ako se zaletite automobilom u njega, onda vam neće biti dobro, stup bi trebao pasti, on bi trebao biti puno mekši. U Engleskoj imaju stupove koji padaju
- Ti standardi nisu dovoljno dobri. Kad pogledamo asfalt, nije dovoljno dobar, može biti još grublji. Mi milijun i jednu različitu vrstu asfalta imamo, više puta sam o tome govorio i nadležni su vrlo vjerojatno toga svjesni, međutim to košta sulude količine novca", ustvrdio je automobilist Juraj Šebalj.
Kako bilo, dok struka upozorava da se mogu i moraju pojačati standardi, kazne, represija, edukacija i prevencija, ako nema odgovornosti i opreza za volanom, broj poginulih će samo rasti.