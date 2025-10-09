Ceste su ove godine odnijele 213 života, policija diže kazne: 'Meni je neshvatljivo...'

U prvih devet mjeseci ove godine u prometnim je nesrećama život izgubilo 213 ljudi, što je 28 više nego u istom razdoblju lani. Uzroci ovih tragedija i dalje su isti: prebrza vožnja, vožnja u alkoholiziranom stanju, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela u vožnji.

Policija je u istom razdoblju zabilježila čak 660.000 prometnih prekršaja. I to je brojka koja raste, pa iz MUP-a najavljuju da će rasti i kazne.

"Podići ćemo kazne za brzinu, za nekorištenje pojasa i mobitela, nepropisan prijevoz djece u vozilu. Ciljat ćemo te kazne koje su nama ključne za sigurnost cestovnog prometa. Meni je neshvatljivo da roditelj ili starija osoba, ako se zna da dijete do 14 godina uopće ne smije voziti romobil, da mu netko to kupi. Uvest ćemo i tu kaznu, ali isto tako podići ćemo i kaznu za nekorištenje kacige na tim prijevoznim sredstvima , rekao je za HRT voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije, Josip Mataija.