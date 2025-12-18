Ukrajinci nisu za davanje teritorija, Rusi bi mali kompromis, a Trump vjeruje da razgovori vode nečemu

Tijekom događaja u Ovalnom uredu, Trump je novinarima rekao kako se nada da će Ukrajina "brzo djelovati".

Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner planiraju se ovog vikenda sastati s ruskim izaslanstvom u Miamiju, rekao je dužnosnik Bijele kuće, dok nastavljaju pokušavati privoljeti Rusiju i Ukrajinu na sporazum kako bi se okončao rat.

Witkoff i Kushner održavali su sastanke s ukrajinskim izaslanstvom u nedjelju i ponedjeljak u Berlinu, a američki dužnosnici rekli su da su otišli s uvjerenjem da dvije strane nisu jako daleko u stavovima jedna od druge, iako najteže pitanje - rusko inzistiranje na dobivanju ukrajinskog teritorija - ostaje neriješeno.