Trump proglasio marihuanu manje opasnom drogom

V. B./Hina

18.12.2025 u 22:18

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se marihuana na saveznoj razini definira kao manje opasna droga, u nastojanju da se povećaju istraživanja o njezinoj medicinskoj upotrebi, ali ne i da se u potpunosti legalizira, javlja CNN

Marihuana, koja je legalna u mnogim američkim saveznim državama, prethodno je na saveznoj razini bila klasificirana u prvu kategoriju najopasnijih droga, poput heroina. Trump ju je smjestio u treću kategoriju, zajedno s anaboličkim steroidima i ketaminom.

"Ova naredba o reklasifikaciji znatno će olakšati provođenje medicinskih istraživanja povezanih s marihuanom, omogućujući nam proučavanje koristi, potencijalnih opasnosti i budućih tretmana", rekao je Trump u Ovalnom uredu. "Imat će iznimno pozitivan utjecaj."

Uredba koja nalaže glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi da ubrza postupak ublažavanja saveznih ograničenja, ali ne uključuje vremenski okvir, prema visokim dužnosnicima administracije dolazi nakon intenzivne lobističke kampanje industrije kanabisa.

"Činjenice prisiljavaju saveznu vladu da prizna da marihuana može biti legitimna u smislu medicinske primjene kada se pažljivo primjenjuje. U nekim slučajevima to može uključivati ​​upotrebu kao zamjene za ovisničke i potencijalno smrtonosne opioidne lijekove protiv bolova", rekao je Trump, nazivajući svoj potez "zdravim razumom".

Trumpov postupak ne legalizira marihuanu na saveznoj razini, iako je već legalna u nekoliko država. Uredba ne utječe na korištenje marihuane u rekreativne svrhe i ne uključuje nikakve promjene u kaznenom pravosuđu.

