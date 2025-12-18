Trump proglasio marihuanu manje opasnom drogom

Marihuana, koja je legalna u mnogim američkim saveznim državama, prethodno je na saveznoj razini bila klasificirana u prvu kategoriju najopasnijih droga, poput heroina. Trump ju je smjestio u treću kategoriju, zajedno s anaboličkim steroidima i ketaminom.

"Ova naredba o reklasifikaciji znatno će olakšati provođenje medicinskih istraživanja povezanih s marihuanom, omogućujući nam proučavanje koristi, potencijalnih opasnosti i budućih tretmana", rekao je Trump u Ovalnom uredu. "Imat će iznimno pozitivan utjecaj."