Afganistan opet u fokusu: Trump želi preuzeti kontrolu nad zračnom bazom Bagram

Radi se o bivšoj glavnoj bazi američkih snaga u Afganistanu, od napada 11. rujna 2001. do njihovog povlačenja 2021. kada su vlast preuzeli talibani.

"Pokušavamo je vratiti", rekao je Trump o bazi Bagram, spominjući njezin, kako je rekao, strateški položaj blizu Kine. "Želimo tu bazu natrag".

Međutim, Kabul je rekao da nije otvoren za takav dogovor.

"Afganistan i Sjedinjene Države trebaju biti u takvom odnosu ... da Sjedinjene Države ne održavaju nikakvu vojnu prisutnost u bilo kojem dijelu Afganistan", napisao je dužnosnik afganistanskog ministarstva vanjskih poslova Zakir Jalal na X-u.