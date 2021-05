Sučeljavanje Tomaševića i Škore u Otvorenom, odmah krenulo od novca: Škoro otkrio tko mu financira kampanju, Tomašević kolika mu je bila plaća

Nakon više od 20 godina Zagreb će dobiti novoga gradonačelnika. Hoće li to biti Tomislav Tomašević ili Miroslav Škoro? Kakva je njihova vizija razvoja, koji su najveći problemi i kako ih riješiti? Koji su njihovi najvažniji projekti i prvi potezi? Kandidati za Zagreb sučelili su se u emisiji Otvoreno HRT-a

Škoro je kazao da je Tomašević kontinuitet Bandićeve politike jer 'sisa novce'.

Tomašević je kazao da je u Zelenoj akciji imao plaću 6.700 kuna.

Na pitanje o tri glavna prioriteta, Škoro je odgovorio da je to zbrinjavanje otpada i rješenje prometnog kolapsa. Tu je i spajanje Sesveta s Branimirovom, dječja bolnica, Dinamov stadion. Ali prvo je financijska forenzika.

Tomašević je kazao kako je nulta točka promjena modela upravljanja. Proširenje vodovodne mreže i kanalizacije, sustav održivog gospodarenja otpada...

Kako će izgledati odnos prema Bandićevim pročelnicima i ravnateljima? Tomašević je rekao da je to regulirano Zakonom o primopredaji vlasti. Pavičić Vukičević treba predati izvješće. Počet ćemo se sastajati sa svih 27 pročelnika i upravama gradskih poduzeća. Potom će sve pročelnike nove birati na javnom natječaju isto tako i direktore gradskih poduzeća iako ne moraju to po zakonu, kazao je Tomašević.

Škoro je kazao da oni nisu tražili nikoga da stavlja mandate na raspolaganje. Ljudi koj isu tamo pročelnici imaju važeće ugovore o radu. Prvo zajednički sastanci, potom pojedinačni. Ja ne mislim da sam poput gospodina Tomaševića, posisao svu pamet svijeta. Vjerujem da tamo ima puno pametnih ljudi i da će mo s nekima naći zajednički jezik', kazao je Škoro.

Tomašević je napomenuo da nije sva pamet svijeta znati nabrojati tri od 27 pročelnika što Škoro nije znao.

Škoro je kazao da Tomašević izbjegava kazati što će biti s Uredom za branitelje ili Uredom za demografiju.

Kazao je da je Tomašević fulao za nekoliko milijardi troškove za zdravstvo.

Tomašević je kazao da je Škori u interesu nastaviti Bandićev model upravljanja gradom. Od vas pet koji ste ušli u Skupštinu, troje je vezano za Bandićem i podržavalo ga.

Škoro je odgovorio da je Ana Lederer čestita žena, ratna udovica i ravnateljica HNK u dva mandata, Hasanbegović je prestao biti u većini Bandića i izborio se, kaže, za važnu stvar. Matić je dao isto tako ostavku i izašao iz Uprave Dinama. 'Ne odgovarate na pitanje zašto je Vili Matula prodao gradski stan i izaradio 295 tisuća eura', kazao je.

Tomašević je kazao da građani Hrvatske plaćaju Zlatka Hasanbegovića 30.000 kuna za jedno javljanje u Saboru.

Škoro je kazao da kada se Hasanbegović javi, da to jako odjekne.

Na pitanje o sljemenskoj žičari, Škoro je kazao da je preplaćena dva puta, prevelika je i nefunkcionalna. Neprimjerena je u prostoru i vremenu u kojem živimo. 'Ne možemo ju mi srušiti. Pustit ćemo ju u promet ali i otvoriti u istragu', kazao je.

Tomašević je rekao da je podnio kaznenu prijavu zbog izvlačenja novca još prije šest mjeseci.

Kazao je da su neki zastupnici glasali za to poput Matića.

'Novac koji ste vi izvukli zadnjih osam godina je dovoljan za kupnju dvije tisuće respiratora. Dovoljan da gradski vrtići budu besplatni četiri godine', kazao je Škoro.

'Novac koje je samo vaša firma Omega Software 130 milijuna kuna izvukla od grada dovoljna je za godinu dana besplatnih vrtića', uzvratio je Tomašević.

'Poštovani građani odustanite od svakog posla, osnujte udrugu. Imat ćete bruto plaću od 27 tisuća kuna. Nemojte se baviti poduzetništvom, biti obrtnici, napravite udrugu, živite ko hadžija, poslije političku karijeru', nabrajao je Škoro.

Tomašević je odgovorio da će morati nositi poligraf.

Škoro je pitao kada je spomenuo da je Tomašević ima 27.000 kuna bruto plaću.

Na pitanje o financijskom stanju gradske blagajne i hoće li smanjiti prirez, Tomašević je odgovorio da je 1,6 milijardi dug grada na kraju 2020. godine. To je zabrinjavajući trend, istaknuo je. 40 posto prihoda grada dolazi iz poreza na dohodak i prireza. Bilo bi neodgovorno obećati smanjenje prireza.

Škoro je rekao da će smanjiti prirez za tri postotna poena. Prirez i porezi na dohodak donose 5,5 milijardi kuna. Davalo se svakome, pa i gospodinu Tomaševiću. Za kantu koja se prevrnula ne zoveš Grad Zagreb nego Zeleni telefon.

'Ja sam naučio paziti na svaku kunu i tako ću paziti na proračun', kazao je Škoro.

Tomašević je kazao da novac nije dobio on nego Zeleni telefon. Dodao je da su sredstva na kraju ukinuta.

Na pitanje o obnovi Zagreba, Škoro je rekao da to kasni jer je prekomplicirano. 'To se neće pomaknuti dok novi gradonačelnik to ne uzme u svoje ruke jer Grad ima za to dovoljno novca', kazao je Škoro.

Tomašević je kazao da će osnovati Ured za obnovi u u njega prebaciti ljude koji nemaju posla iz drugih gradskih ureda. Predfinancirat će izradu projektne dokumentacije. Ljudi se ne usude uložiti novac tek da vide koliko će ih obnova koštati', kazao je Tomašević.

Škoro je pitao što s tim ljudima koji ne rade ništa u novi Ured, da koji je kriterij za to. 'Ne znamo znaju li oni raditi taj posao', kazao je Škoro.

Tomašević je kazao da su to pravnici, administrativci i da oni građanima trebaju pomagati u popunjavanju zahtjeva za obnovu, da otiđu u podsljemensku zonu, vide stanje na terenu i pomognu ljudima da to riješe', kazao je.

Grad na Savi? Tomašević je kazao da je to gotova otkako je GUP pao. 'Uz Savu treba ostati zeleni pojas za rekreaciju i sport. Neboderi uz samu Savu nisu potrebni, imamo puno zemljišta u gradu za nebodere', kazao je Tomašević.

Škoro je kazao da obožava rijeku i da je pecaroš. Ima dojam da grad bježi od rijeke. 'U suradnji s HEP-om bi trebalo regulirati tok Save da ne strepimo od poplava. Hidrocentrale bi trebalo izgraditi. Uz Savu možemo dobiti kvalitetan koridor i prometne pravce, kulturne i sportske sadržaje. Nisam protiv toga da se to upogoni', kazao je.

Na pitanje o stadionu na Maksimiru, Škoro je kazao da je on ruglo. Misli da Grad bez potrošene kune može izgraditi stadion. Nije za to da se ruše tribine pojedinačno.

Tomašević je kazao da je ponudio model partnerstva između Grada i Dinama jer je Grad vlasnik zemljišta gdje je Maksimir. Rušenje je 50 milijuna kuna, novi stadion je 400 milijuna kuna. Uvjet je da se Dinamo konačno demokratizira.

Na pitanje o prometnim rješenjima, Tomašević je rekao da treba ulagati u javni prijevoz. Treba širiti tramvajsku mrežu i odvojiti koridore od automobilskog prometa. Željeznicu treba integrirati u gradski prijevoz.

Škoro je kazao da je promet rak rana pogotovo sjever-jug. Kaže da treba stvorit prometni prsten i sjevernu obilaznicu.

'Mi ćemo imati pametne semafore, a ne rodno osviještene semafore', kazao je.

Tomašević je kazao da u njihovom programu nema rodnih semafora.

Škoro je kazao da ima rodne ideologije, prava LGBT osoba.

'Nemojte podmetati. Samo ono što je u programu možete komentirati', poručio je Tomašević.

U završnom obraćanju Tomašević je pozvao birače na izbore. 'Mi smo ostvarili jako dobar rezultat, bili smo jasna oporba, mi smo novi ljudi s novim idejama. Građani Zagreba mogu birati između kampanje straha i podmetanja i kampanje nade okrenute budućnosti', kazao je.

Škoro je kazao da ništa još nije gotovo. Imate opciju da s jedne stane imate ljude koji su okrenuti prošlosti koji pjevaju partizanske pjesme i zazivaju druga Tita. Nemojte nasjesti na priču onih koji kažu da bi mijenjali Zagreb i cijelu Hrvatsku, koja je protiv poduzetnika i hrvatskih branitelja', poručio je Škoro.