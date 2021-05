Okršaj kandidata za Zagreb: Na tapeti vrtići, roditelji odgojitelji, ali i Škorini nepostojeći donatori te Tomaševićeve udruge

Ušli smo u posljednji tjedan političke bitke za Zagreb. Kandidati za gradonačelnika Zagreba čelnik Možemo! Tomislav Tomašević i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro sučeljavaju se večeras na RTL-u

Što će prvo konkretno građani moći osjetiti?

TOMAŠEVIĆ: Odmah će moći osjetiti da će vrijediti pravila jednako za sve od provog dana. To će se vidjeti na cesti, od komunalnih redara, koji će doista naplaćiati kazne svima koji rade prekršaje, dponašanja gradske uprave, koju će krasiti pristojnost i skromnost. Tako mislimo voditi grad i svojim primjerom ćemo pokazati kako se gradska uprava treba ponašati prema svim građanima u ovom gradu.

Gospodine Škoro - isto pitanje? Vaš prvi dan u gradskoj upravi?

ŠKORO: Treba napraviti zajednički sastanak sa svim pročelnicima i sa direktorima poduzeća u sklopu Holdinga, a potom sa svima njima pojedinčno razgovarati. slažem se s kolegom Tomaševićem, treba vidjeti koji projekti su u tijeku i kakvi su planovi. Oni bi trebali podnijeti određeno izvješće da vidimo što su dosad u ovom dijelu godine napravili. Prvi konkretan potez koji će građani osjetiti je da će od jeseni imati besplatne vrtiće pa će pomalo krenuti dalje.

Vrtići jesu u vašem programu, znate li koliko ih ima u Zagrebu?

ŠKORO: Mislim da ih ima nedovoljno...

Brojka?

ŠKORO: Mislim da ih ima tristotinjak.

60 ukupno dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb.

ŠKORO: Ja govorim ukupno vrtića.

ŠKORO: Ne znam. Ja se ne kandidiram za... Ako je ovo kviz onda sam došao u krivu emisiju.

Vi ste spomenuli vrtić, zato sam spomenula vrtiće. Okrivno?

ŠKORO: Koliko god da ih ima, ići će besplatno u vrtić.

Morate znati broj kako biste osigurali besplatne vrtiće.

ŠKORO: Mi smo osigurali već tu brojku, napravili smo kalkulaciju i radi se o nekakvih 50-ak milijuna kuna. To u proračunu grada Zagreba ima.

Znate li vi gospodine Tomaševiću koliko ima djece u vrtiću?

TOMAŠEVIĆ: 30-ak tisuća djece.

31 tisuća je.

TOMAŠEVIĆ: U Gradskim vrtićima. Ali ako pogledamo i privatne vrtiće onda je više.

Vi niste za to da vrtići budu besplatni za sve?

TOMAŠEVIĆ: To je neki plan. S obzirom da imamo gradove u Hrvatskoj u kojima imamo besplatne vrtiće. Oni se sada subvencioniraju, možda gospodin Škoro zna koliko je trenutno trošak cjelodnevnog programa. Je li znate? Po djetetu...

ŠKORO: Je li ja pričam?

Možete ukoliko želite odgovoriti.

ŠKORO: Ma ne, ja sam danas napravio jako puno kilometara pa sam nešto razmišljao o ovoj priči.

TOMAŠEVIĆ: Mogu ja odgovoriti. Znači 1900 kuna, to se subvencionira s obzirom na prihodovni cenzus, u četiri kategorije.

Pitala sam konkretno s obzirom da u programu gospodina Škore postoji ta opcija da budu besplatni vrtići, vi tu opciju ne nudite?

TOMAŠEVIĆ: MI želimo ići prema tome cilju, ali ne mogu obećati da će to biti od jeseni jer prvo treba vidjeti izvršenje proračuna za 2020. godinu i početi stabilizirati dug. Ali, jest nam cilj da doista vrtići u Zagrebu budu potpuno besplatni, odnosno potpuno javno financirani kao u drugim gradovima u Hrvatskoj, primjerice u Istri. U Umagu su potpuno besplatni javni vrtići.

Koji bi bio rok, gospodine Škoro, za besplatne vrtiće?

ŠKORO: Rekao sam, od jeseni.

Uspjeli biste to napraviti u ovih nekoliko ljetnih mjeseci?

ŠKORO: Ja sam vrlo učinkovit.

Gospodine Škoro, vi u programu spominjete smanjenje prireza?

ŠKORO: Da smanjenje prireza od 3 posto.

Na 15 posto s 18 posto. Znate li koliko bi to stajalo grad?

ŠKORO: Grad ne bi stajalo ništa. Ako je sada 18 posto, to je najveći prirez u državi. Ta stavka se može smanjiti sukcesivno kroz neke tri godine ili do kraja mandata. To bi bilo na razini 110 milijuna kuna. Grad Zagreb ima jedan vrlo izdašan i veliki proračun. A mi tu pričamo stvari koje su apsolutno nebitne i koje građane ne zanimaju.

Prirez zanima građane...

ŠKORO: Sukus priče je da predstavimo sebe građanima. I sami ste rekli, programi su dosta slični. Mi sada možemo doći kao pačići mali i odgovarati na pitanja. Ja nisam čovjek koji želi vladati gradom kao što se vladalo dosad, da znam sve i odlučujem o svemu. Oko sebe imam vrlo stručne ljude, formirat ćemo timove, oni će odlučivati. Ako mene nešto zanima o ekologiji, zvat ću gospodina Dobrovića, ako me zanima nešto o kulturi, zvat ću gospođu Lederer i tako ću ići redom. Ja nisam lik koji tako funkcionira. Ja jako vjerujem svojim ljudima i ti ljudi će imati određena prava, ali i odgovornost. I tako ćemo upravljati gradom.

Pitanje prireza je važno građanima.

ŠKORO: Ja sam rekao da ćemo ga smanjiti.

Tomašević to u programu primjerice nema.

TOMAŠEVIĆ: Mi mislimo da bi sada bilo neodgovorno obećati smnajenje prireza kad ne znamo koliko je stvarno stanje duga i još nemamo izvršenje proračuna za prošlu godinu. Po meni, kad netko obeća smanjenje prireza, mislim da bi morao znati koliki se prihodi očekuju od prireza u ovoj godini u proračunu. Zante li koliko se ukupno u proračunu očekuje od prireza. Ja znam.

ŠKORO: To nije bitno. Ono što je bitno za reći u toj priči je da prvi puta grad Zagreb i Zagrepčani mogu nakon dugo godina birati između dvije političke opcije. I to je prava istina. Između ljevice i desnice. U nedjelju se događa referendum. Ovo su sve priče za malu djecu. Idemo u školu pa ćemo nešto odgovarati kao mala djeca. Ono što je bitno, mi znamo iz dosadašnjeg iskustva da ljevica ne može smanjiti porez i prirez. Nju ne zanima poduzetništvo, obtništvo i gospodarsto. Vi u svom programu i imate situaciju u kojoj govorite o odrastu.

TOMAŠEVIĆ: Gdje je to?

ŠKORO: Ne mislim u ovom programu, tu ga nemate, tu ste puno stvari sakrili, gospodine Tomaševiću. sakrili ste neke ljude i ideje.

TOMAŠEVIĆ: Vi ste sakrili donatore...

ŠKORO: I to ste dobro napravili. U osnovi onoga što vi jeste stoji odrast. Znači smanjenje gospodarske aktivnosti. Morate reći ljudima jer je to bitno, hoćete li ili nećete smanjiti porez i prirez. Vi to ne možete. Ne možete ni zbog toga i kada je došla lijeva Vlada 2000. godine oni su svi štajgali zašto je PDV otišao s 22 na 23, a oni su ga digli na 25. I još ga nismo smanjili.

ŠKORO: Vi ne znate upravljati nego samo dizati poreze.

Gospodine Tomašević, vaš odgovor? 5,5 milijardi kuna...

ŠKORO: Recite to ljudima.

TOMAŠEVIĆ: Dakle, pet i pol milijardi kuna su prihodi u 2021. godini koja se očekuju ukupno od poreza na dohodak i prireza. Od tih pet i pol milijardi, 840 milijuna kuna su vam prirezi. Kao netko tko obećaje smanjenje prireza, to biste trebali znati jer biste trebali znati kad smanjite taj prirez, gdje ćete taj novac naći. Znači 13,6 milijardi kuna vam je proračun za 2021. godinu. Ja znam da vi nemate pojma o gradskim temama, ali zato postoji ova večernja škola koja ide iz dana u dan i voe debate gdje ćete nešto naučiti. Što se tiče skrivanja, ono što vi skrivate jesu vaši donatori. Objavili ste ponovno privremeno izvješće o financiranju kampanje u kojem imate nula kuna donacija i nula donatora. To je nemoguće.

ŠKORO: Zašto?

TOMAŠEVIĆ: To je nemoguće. Da nemate baš nijednog donatora.

ŠKORO: Ne, nemamo.

TOMAŠEVIĆ: Jedino što se ovdje skriva od početka jesu donacije gospodina Škore. Da li je iza njih Pevex, PPD ili tko već, ne znam. Međutim, nije odgovorno najaviti smanjenje prireza u ovoj godini, a ne znati koliki se prihodi od prireza očekuju. Ja mislim da je to neodgovorno.

U jednom trenutku gospodin Škoro je spominjao iznos. To mi se čini da imate i vi u vašem programu, 125 milijuna, vi ste rekli 110 milijuna...

ŠKORO: Nije bitno, to je manje važno. Toliko dobivam na dnevnoj bazi podataka da je to fascinantno. Sad, idemo redom. Prije svega, nije lijepo da docirate i to vam je moj savjet da ne radite, ali druga stvar je, kad je u pitanju razotkrivanje i skrivanje, vi morate ljudima kazati da uz vas stoji čovjek, gospodin Vili Matula koji je recimo trgovao sa gradskim stanovima, on je dobio gradski stan '96. godine kad je kupio za pet tisuća eura pa ga je nakon par godina prodao za 300 tisuća eura. Ograđujete li se od takvog čovjeka ili ne? Recimo jedan primjer... Druga stvar koju vi radite, govorite recimo o biciklističkim stazama: Gdje ćete ih povući zelenim valom? Recite ljudima da znaju. Ja znam da je vaš kolega iz stranke u Stuttgartu to probao napraviti pa je napravio totalni kaos.

Dakle, bitna stvar u cijeloj priči, stvar koju najviše skrivate su prihodi kojima ste vi financirali i sebe i svoje udruge, institute, zaklade, kako ste to sve skupa zvali, ukjljučujući i ovu kampanju, a tu se radi o desecima milijuna kuna. Na to pitanje trebate odgovoriti. Vi znate prazniti proračun, ja ga znam puniti. To je razlika između vas i mene kao nebo i zemlja i to ljudi moraju znati i to će ljudi na tom referendumu ocijeniti.

TOMAŠEVIĆ: Znači ove nove laži koje su se danas plasirale, mi ćemo to demantirati, međutim ne želim na to trošiti debatu.

Ali ipak odgovorite. S obzirom da je to danas objavljeno.

TOMAŠEVIĆ: To su toliko smiješne optužbe gdje su skupljeni prihodi od različitih udruga, zbrojeni su ti prihodi. To je otprilike kao da ja kažem vama da je Ana Lederer vodila osam godina HNK i onda sad uzmemo godišnje prihode od HNK iz državnog i gradskog proračuna od 100 milijuna kuna godišnje i kažemo: ukupno to je 800 milijuna kuna. Evo, to vam je razina vaših današnjih optužbi. I samo da vas još jednu stvar podučim: Na zelenom valu imate biciklističku stazu.

ŠKORO: Joj, nije to biciklistička staza, to je označeni dio. Znamo kako funkcionira biciklistička staza, nije to to, ali dobro.

TOMAŠEVIĆ: Nego što je?

ŠKORO: To je crveni ofarban dio asfalta ili pločnika. Biciklistička staza, posebice kako je vi mislite napraviti i da poštuje rodnu ravnopravnost izgleda drugačije. Međutim, mi smo danas objavili da ste vi ukupno povukli kao zelena akcija multimedijalni institut Solidarna ili Solidarno, ispričavam se, centra za ženske studije, Institu za političku ekologiju i Centra za mirovne studije 131 milijun 553 tisuće 841 kuna u razdoblju od 2013. do 2020. godine. I svaka vam čast, vi ste povukli 20 milijuna eura. To vam je otprilike, znači ovih 130 milijuna kuna. Ako jedan respirator košta 110,120 tisuća kuna, dakle vi ste jedno ozbiljnih 800 ako ne i tisuću respiratora povukli i potrošili...Recite na na što? Da ljudi znaju na što. Ne govoriti: laže, laže.. Što vi imate protiv Ane Lederer, ratne udovice pokojnog Gordana Lederera, stalno nju spominjete. Što imate protiv Anje Šovagović koju ste također spominjali i nikad joj se niste ispričali. Ja kad nešto pogriješim, ja se ispričam.

ŠKORO: I vi ste zadovoljni učinkom vašeg djelovanja što se tiče otpada u Gradu Zagrebu?

TOMAŠEVIĆ: Ne, ali bi bio još gori.

Prijeđimo na neke teme. Gospodin Škoro kaže da želi da se mjera roditelj-odgajatelj nastavi i dalje, vi tome baš i niste skloni...

TOMAŠEVIĆ: Ono što smo mi najavili je da ćemo zaustaviti prijavu novih korisnika mjere roditelj-odgajatelj dok ne napravimo evaluaciju svih demografskih učinaka jer je to demografska mjera prije svega, svih socijalnih učinaka, učinaka na odgoj i obrazovanje djece budući da djeca iz tih obitelji ne smiju ići u dječje vrtiće.

Dobro, pitam vas konkretno za tu mjeru. Pet tisuća korisnika je, što konkretno njima možete poručiti? Mogu li biti sigurni do kraja godine?

TOMAŠEVIĆ: Naravno da mogu postojeći korisnici, ali ćemo zaustaviti prijavu novih korisnika dok ne vrednujemo učinke te mjere. Mislim da je to sasvim normalno nakon nekoliko godina, četiri godine ta mjera postoji, sasvim je u redu prvo vrednovati kakve učinke izazvala.

ŠKORO: O demografiji u programu koji je s vaše lijeve strane nema apsolutno ništa. Nema o braniteljima apsolutno ništa, o hrvatskim, zagrebačkim poduzetnicima i obrtnicima ima točno 277 riječi, prebrojao. Kada je u pitanu mjera roditelj-odgajatelj, ti ljudi nemaju trajno rješenje, oni imaju samo zaključak. Dakle, ako ćete zaustaviti tu mjeru, recite na koje vrijeme, ne samo dok mi nešto ne utvrdimo. Dakle, svi oni koji dobiju treće dijete, ne mogu računati na te novce, a ovi koji to imaju, mogu isključivo samo do kraja ove godine jer imaju zaključak, nemaju rješenje.

TOMAŠEVIĆ: Nismo rekli do kraja godine. Naravno da mogu računati s time.

A nakon kraja godine, u idućoj godini?

TOMAŠEVIĆ: Naravno da je isto. Stečena prava ionako se ne mogu lako mijenjati tako da iz te perspektive...ponavljam, hoćemo vrednovati učinke i ako mogu odgovoriti što se tiče obrtnika. Ja sam danas imao sastanak s Hrvatskom obrtničkom komorom i Gradskim udruženjem obrtnika u Zagrebu i govorili smo upravo o problemu na koji način pomoći obrtnicima u Zagrebu: Od poslovnih prostora, od usluga koje pružaju Plavi ured i Zicer prema obrtnicima, s druge strane i poticaja koje dobivaju tako da nemojte imputirati nešto što ne stoji.

ŠKORO: Jedna opaskica. U proračunu grada Zagreba koji je usvojila Skupština, transferi prema obrtnicima i poduzetnicima kojima se hvalite su smanjeni za 64 posto.

TOMAŠEVIĆ: Ne hvalim se, razgovarali smo o tome kako ih povećati.

ŠKORO: Ali su smanjeni.

TOMAŠEVIĆ: Nismo mi bili na vlasti. Vaši su zastupnici bili u vladajućoj većini. Recimo Nenad Matić. On je glasao za to smanjenje.

ŠKORO: 64 posto...

Kako će izgledati suradnja u Gradskoj skupštini između vaših zastupnika? Je li moguće da oko točaka koje su identične u oba programa, jedni druge podržavate?

TOMAŠEVIĆ: Mi ćemo imati stabilnu vladajuću većinu u Skupštini. Međutim, neću raditi iste stvari koje je radio Bandić. Neću raditi ni iste stvari koje je HDZ radio oporbi, u kojoj smo i jedni i drugi u saboru. Znači, svaki dobar prijedlog koji dođe od oporbe ćemo apsolutno podržati i nećemo tražiti dlaku u jajetu. A oko nekih ključnih stvari, recimo primjer Dinama, nadam se da ćemo imati konsenzus u Gradskoj skupštini. Ako idemo konačno riješiti taj problem, da dođe do partnerstva Grada Zagreba i GNK-a Dinama, da oko toga imamo konsenzus. To je vrijedna gradska imovina i gradsko zemljište. Mi ga, po meni, bi trebli dati u pravo građenja ili dugoročnu koncesiju, da Dinamo koristi to zemljište za uzimanje kredita, da Dinamo financira gradnju novog stadiona. A da mi, na neki način, uložimo zemljište.

To biste mogli i sa postojećom kadrovskom križaljkom u Dinamu?

TOMAŠEVIĆ: Tu je ključno da, ako će već doći do tog partnerstva, da dođe do demokratizacije upravljanja i veće transparentnosti u upravljanju Dinama. I nadam se da se tu možemo složiti.

Uz aktualnu križaljku u Dinamu, čini vas se da biste to mogli?

TOMAŠEVIĆ: Ne čini mi se OK. Jel' vi znate koliko Dinamo ima članova?

ŠKORO: Ja sam danas vozio tisuću...

TOMAŠEVIĆ: Reći ću vam. Dinamo ima 11 tisuća članova. Meni se ne čini OK da 11 tisuća članova Dinama nema nikakvo pravo glasa vezano za upravljanje Dinamom. Nego zapravo 80 članova Skupštine plus dvadesetak ostalih tijela odlučuje o svemu. Mora doći do demokratizacije upravljanja u skladu sa Zakonom o udrugama. Jer Dinamo je sportska udruga i mora poštovati Zakon o udrugama. Slažemo li se oko toga?

ŠKORO: Ja sam danas vozio tisuću kilometara da budem ovdje, ali nisam vozio da mi gospodin Tomašević docira.

TOMAŠEVIĆ: Samo vas pitam je li znate koliko?

ŠKORO: Rekli ste da ćete moderirati ovo da dobije podjednako vrijeme. Dinamo je udruga građana. S tim se možemo složiti. Kao što vi imate svoju udrugu...

TOMAŠEVIĆ: Ja nemam svoju niti jednu udrugu.

ŠKORO: Kao što ste vi član...

TOMAŠEVIĆ: Više nisam ni član.

Dopustite gospodinu Škori da završi misao.

ŠKORO: Postoje i druge udruge, KUD-ovi, udruge različitih ljudi i profila, tako postoji i, ne znam, Heinrich Boll Stiftung, Insitut za političku ekologiju, Dinamo, Faktograf, GONG. To su udruge. Do kraja ovog našeg druženja i ove večernje škole, kako je zovete i dobro je zovete, nikako mi neće biti jasno kako se toliko hrabro petljate u rad udruge Dinamo i smatrate da su oni loše postavljeni jer isisavaju novce, a ne želite priznati da vi radite isto. Vi isto imate udrugu iz koje isisavate novce. Milijune, desetke milijuna kuna. To je bit cijele priče. To razlikuje vas i mene.

TOMAŠEVIĆ: Evo vraćate se.

ŠKORO: Ali to je sukus priče.

TOMAŠEVIĆ: Da li je vama demokratizacija Dinama jedan od kriterija za dodjeljivanje gradskog zemljišta?

ŠKORO: Meni su demokracija, demokratizacija i sloboda to je ono što ja živim. To je ono za što sam se borio i zalagao cijeli život i za što ću se zalagati dok sam živ. Znači, sloboda i demokracija. I neće mi nitko docirati po tom pitanju. Kad je Dinamo u pitanju, znači udruga će riješiti svoje probleme. To je njihov problem. A Grad Zagreb treba izgraditi stadion i on će biti izgrađen. Naći ćemo najkvalitetniji mogući model da tu profesionalni nogomet grada Zagreba i Hrvatske nogometne reprezentacija, na neki način, ima svoju pozornicu. I to je ono što moramo napraviti i tu moramo biti svjesni toga da ćemo se sjesti oko toga i dogovoriti. Tu neće biti problema. Ali, almo pustiti svaku udrugu da radi svoj posao. Ali ajmo biti demokratični da svaka udruga dobije svoje. Zašto ne bi dobili i KUD-ovi nešto, zašto ne bi dobili vatrogasci nešto. Zašto bi ti silni milijuni morali ići toj jednoj, kako je ja zovem, aktivističkoj Cosa Nostri koja se jako dobro umrežila i koja sisa na sve moguće strane, a nikako da obrazloži što radi s tim novcima.

TOMAŠEVIĆ: Stalno se vraćate na optužbe, a ne odgovarate na pitanja. Zašto me to zanima. Zato što jedan dan kažete da ste za privatizaciju Dinama, a drugi dan kažete, kada vas pitam kako će vaš zastupnik Nenad Matić, koji je bio član Skupštine Dinama...

ŠKORO: Gospodin Matić nije moj zastupnik.

TOMAŠEVIĆ: Jel' mi možete ne upadati u riječ?

ŠKORO: Kad četvrti puta ponovite laž, onda ne mogu. Gospodin Matić nije moj zastupnik. On je zastupnik Zelene liste. Morate naučiti razliku između stranke i koalicijskog ugovora. Je li gospođa , kako se zove, Katarina Pejović, vaša zastupnica?

TOMAŠEVIĆ: Nije. Nije više.

ŠKORO: Zašto?

TOMAŠEVIĆ: Nije više u Klubu.

ŠKORO: A je li nekada bila?

TOMAŠEVIĆ: Je.

ŠKORO: Kako. Bili ste zajedno u klubu.

TOMAŠEVIĆ: Točno. A Nenad Matić neće biti?

ŠKORO: Ali za Boga miloga, opet vam velim. On je čovjek koji je koalicijskim sporazumom izabran na našoj listi. Ali je i dalje Zelena lista. Nije on Domovinski pokret.

TOMAŠEVIĆ: Očito Nenad Matić nije vaš zastupnik. Ušao je na vašoj listi u Gradsku skupštinu i dosad, glasao za svaki Bandićev proračun, bio je član vladajuće većine. Isto kao što je Ana Lederer bila pročelnica Bandićeva, kao što je Hasanbegović dvije godine bio dio vladajuće većine s Bandićem.

ŠKORO: Pa je li to važno?

TOMAŠEVIĆ: Vi predstavljate, na neki način, politiku kontinuiteta Milana Bandića.

ŠKORO: Ja?

TOMAŠEVIĆ: Da, da, vi. A kada vas pitam oko Dinama, vi kažete da ne možete garantirati kako će Nenad Matić o tome odlučivati jer je on zastupnik Zelene liste.

ŠKORO: Pa ne mogu.

TOMAŠEVIĆ: Ali valjda imate neku zajedničku politiku ako ste koalicijski partneri. Zajedno ste izašli na izbore. Valjda možete znati hoće li mu biti bitna demokratizacija Dinama.

ŠKORO: Je li vi znate za svoje zastupnike u Saboru kako će glasovati?

TOMAŠEVIĆ: Što se tiče Kluba, da.

ŠKORO: Pa ne možete. Pa vi ste toliko ideološki... To su obvezujući mandati.

TOMAŠEVIĆ: Ali imali ste koalicijski sporazum.

ŠKORO: Ali to ne ide tako.

U sklopu debate, kandidati su odgovarali i na pitanja građana koje smo snimili u gradu, a koja su se ticala garantiranja njihovom imovinom, mjera protiv iseljavanja mladih, obnovi Zagreba, Sljemenske žičare...

ŠKORO: Ja sam već nekoliko puta govorio da je žičara jedna predimenzionirana građevina koja ne pripada tom prostoru pa su se na mene ljutili i nije u krajnjoj liniji Garmisch Parten-Kirchen. U Zagrebu bi trebala biti žičara, ali ne ovakva kakva je izgrađena, ali sad je izgrađena. Što da radim, nisam ja u tome sudjelovao, nije ni gospodin Tomašević. Mi moramo pustiti tu žičaru u pogon. Što se tiče garantiranja imovine, cijeli život garantiram svojom imovinom, meni nije problem garantirati i dalje. Kad kažem da ću nešto napraviti, ja to napravim i imam poprilično imovine i mogu njome garantirati.

Ovdje smo čuli konkretno...

ŠKORO: Nije problem, i što je bilo još pitanje...

Mladi, iseljavanje...

ŠKORO: E, to je ključ. Mladi, obrtnici, poduzetnici, to je ono što je najvažnije. I po mom mišljenju, mi smo vrlo malo razgovarali o tome. Stalno razgovaramo o nekim stvarima koje po meni nisu toliko važni, nego odgovaramo na kviz. Mladi ljudi odlaze prije svega zato što su frustrirani, vide da su karte podijeljene i da ne mogu puno napraviti, ne mogu participirati pa ih treba uključiti. Uključit će ih se najbolje tako da se sustav obrazovanja prilagodi njihovim potrebama i potrebama njihovih roditelja. Vrtići moraju biti besplatni, škola mora biti cjelodnevna. Živio sam u zemljama u kojima dijete ode ujutro u školu i onda tamo i uči i piše zadaću i plivati i svirati i baviti se sportom. Ne moraš ga voziti sad malo na engleski, sad malo na tenis, sad malo na njemački...dale, u tom sustavu obrazovanja koji kod nas nije dobro ustrojen, kada mladi izađu kao gotovi ljudi u dogovoru s tržištem rada i uz nekakvu suradnju s Gradom Zagrebom, mi možemo kreirati radna mjesta na način da ti ljudi kada već završe tu svoju školu imaju mogućnost da dobiju nulto radno iskustvo. Imaju mogućnost kada se ožene i žele zasnovati obitelj, da dobiju mogućnost dugoročnog kredita, subvencioniranog ili bez kamate. Dakle, da im se omogući da preuzmu obaveze i požele ostati i da samim tim ostanu s nama graditi društvo.

TOMAŠEVIĆ: Što se tiče žičare, podnio sam kaznenu prijavu, taman sad ističe rok od šest mjeseci da se DORH i USKOK očituju jer su rekli da su pokrenuli neke predistražne radnje, međutim i dalje ne znam što se desilo s time, nisam dobio nikakvu povratnu informaciju, da se utvrdi gdje je nestao taj novac, riječ je o desetak škola koje se moglo za taj novac izgraditi samo za tu razliku. I u tom smislu ćemo i dalje inzistirati da se to raščisti. To će biti jedna od prvih stvari koju ćemo napraviti, da vidimo i kakve su bile makinacije sa zemljištem na Brestovcu, zašto je uopće tamo išla međustanica žičare, da se utvrdi tko je tu pogriješio u nadzoru, projektiranju, a u samoj javnoj nabavi budući da je na kraju ponuda najjeftinija odabrana, a na kraju s aneksima koje je potpisao pokojni gradonačelnik Bandić je postala najskuplja. Ali, naravno, tek kad bude sigurna i kad neće narušavati kvalitetu života što se tiče buke ćemo je pustiti u pogon.

Što se tiče mladih, mladi u cijeloj EU najkasnije se iseljavaju iz roditeljskog doma, prosječno s 32 godine. Zašto? Zato što ne mogu riješiti stambeno pitanje i to je u Zagrebu sve veći problem. Jedina stambena politika države su subvencije na stambene kredite APN-a, a mnogi mladi ljudi budući da rade prekarno, nisu ni kreditno sposobni da dignu kredit za kupovinu stana, a da bi dobili subvencije. Subvencije koje je HNB potvrdio na kraju dižu cijene nekretnina, zato ćemo graditi javne stanove za najam, priuštivi najam, isto tako rješavanje nazaposlenosti mladih, to da mladi ne moraju imati nikakvu stranačku iskaznicu da bi radili u gradskoj upravi, ustanovi, poduzećima, da konačno vide perspektivu u ovoj zemlji, a ne da se moraju iseljavati. To je ključno za razvoj Zagreba.

Što se tiče obnove o tome sam govorio. Što se tiče imovine, ionako imam malo, živim u stanu od kvadrata za razliku od gospodina Škore koji me optužio za ne znam kakve malverzacije i iznosio ove lažne optužbe o sisanju proračuna.

ŠKORO: Ja ne ulazim u to, svatko živi kako može sukladno svojim mogućnostima, ali kad netko s 30-ak godina kupi stan za 'keš' koji vrijedi 600 tisuća kuna to ipak valja malo pogledati kako je došlo do toga, a što se tiče tih mladih ljudi, bitna razlika između gospodina Tomaševića i mene, ja sam barem tako čuo s njegove strane, on smatra da ta djeca pripadaju društvu. Ja sam shvatio da je to društvo pomalo tradicionalno, mi volimo imati svoju djecu uz sebe i ja znam da je praksa, živio sam i ja u Americi, pa djeca već sa 16,17 godina 'odperlitaju' iz doma, ali mi živimo u društvu gdje kad se netko oženi i ode živjeti druga kuća ili u dvorište, onda majka kuka kud mi se sin odselio tako daleko tako da moramo uzeti u obzir da smo mi ipak specifični i da sve te stvari skupa moramo gledati kroz prizmu činjenice da je naša tradicija takva kakva je. Pomozimo svojoj djeci, takvi smo i Bože moj.

TOMAŠEVIĆ: Možete li sad jamčiti svojom imovinom da sam ja igdje rekao da djeca pripadaju društvu i državi. Budući da ste to rekli da ste čuli...

ŠKORO: Vi mene ne slušate...

TOMAŠEVIĆ: Možete li jamčiti vašom imovinom da ćete dati dokaz da sam ja to igdje rekao. To je jedna stvar, a druga stvar, vi koji živite u nekretnini u kući s okućnicom od 800 kvadrata 4,5 milijuna kuna vrijednoj, optužujete mene što sam kupio, kako ste rekli za 'keš' stan od 600 tisuća kuna vrijednosti. Znate kako sam ga kupio. Tako da su moji roditelji i brat i ja kupili zajedno stan prije 15 godina i zajedno otplaćivali taj kredit. Kako vi okrećete pilu cijelo vrijeme jer ne znate ništa o gradu, ali to će se vidjeti na izborima u nedjelju.

Što je konkretno po vama populizam i zašto je ovaj drugi populist?

ŠKORO: Populizam je ovo što se događa. Znači, stalno izvrtanje teza. Premotajte kada dođete doma i pogledajte. Nisam rekao da ste vi rekli, kao što nisam rekao da ste vi stavili u svoje džepove. Morate biti vrlo prezizni.

TOMAŠEVIĆ: Jeste rekli ste to. Pogledajte na debati.

ŠKORO: Nisam. Pogledajte.

TOMAŠEVIĆ: Jučer, jeste.

ŠKORO: OK. Pogledat ćemo zajedno.

TOMAŠEVIĆ: Pogledat ćemo.

ŠKORO: Uzet ćemo pivo pa ćemo pogledati zajedno. Ako budem ja u krivu, ja ću se ispričati, a ako budete vi u krivu - ispričajte se nekad vi. Kao što, opet velim, ispričajte se gospođi Anji Šovagović, zašto se je prozvali. Što ste joj rekli.

TOMAŠEVIĆ: Zar niste rekli da ste čuli da ja smatram da djeca pripadaju društvu?

ŠKORO: Iz vaših krugoga sam rekao. Nisam rekao da ste vi. Ali dobro.

TOMAŠEVIĆ: A tko je to rekao? Recite osobu koja je to rekla. Jednu osobu.

Gospodine Škoro, pitanje za vas, ulica ili spomenik Milanu Bandiću?

ŠKORO: Nisam od Hrvata koji zna sve unaprijed i volim kada prođe desetak, 20, 30, 50 godina je najbolje pa se onda može valorizirati nečiji rad i djelo. Predlažem da to bude i u našem slučaju.

Tek tada? Gospodine Tomašević?

TOMAŠEVIĆ: Slažem se. Ne mislim da mu treba dizati spomenik, ali mislim i da treba proći neko vrijeme da se valorizira lik i djelo Milana Bandića kao gradonačelnika Zagreba.

Upravo je Milan Bandić često odlazio na ponoćku. Biste li vi, gospodine Škoro, odlazili na polnoćku?

ŠKORO: Ja idem svake godine na polnoćku.

Vi gospodine Tomaševiću?

TOMAŠEVIĆ: Pa ovisi, nekad idem nekad ne idem. Nisam baš klasični vjernik. Sigurno neću ići u političke svrhe. Po meni je to osobna stvar.

Gospodine Škoro, jeste li se približili HDZ-u i jeste li uspostavili neki odnos s gospodinom Plenkovićem?

ŠKORO: Nisam. I dalje stanujem na istoj adresi. Znači, nisam se približavao ni u kojem smislu. Ne.

S obzirom na poruke koje možemo čuti i od vas i od njega. Očekujete li glas zagrebačkog HDZ-a?

ŠKORO: Uvjeren sam da će članovi HDZ-a glasovati za mene u nedjelju. Kao što sam uvjeren da će ljudi koji su svečano 1995. godine dočekali hrvatske branitelje na glavnom zagrebačkom trgu glasovati za mene. Kao što sam uvjeren da će ljudi koji su dočekali hrvatsku reprezentaciju glasovati za mene. Jer ja predstavljam sve ono što oni, na neki način, slave. A gospodin Tomašević predstavlja sve ono što, u principu, naše društvo, nije. I ne možemo stalno govoriti i skrivati se iza komunalnih tema jer vi u svojem programu, pogledajte na stranici 6., piše da vi želite preoblikovati prvo Zagreb, a potom cijelu Hrvatsku.

TOMAŠEVIĆ: Smiješno je ovo. Ovo je stvarno smiješno. I ova huškačka retorika. Uvjeren sam da će građani grada Zagreba u nedjelju reći ne ne samo ovoj korupcijok hobotnici u Zagrebu koja je opkolila grad, nego i ovoj huškačkoj retorici bez okakvog sadržaja i gradskim temama i kako ih riješiti u glavnom gradu ove zemlje u 21. stoljeću. I vjerujem da će tako i biti.