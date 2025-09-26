Stvorena koalicija za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi

Hitna koalicija za financijsku održivost Palestinske samouprave 'stvorena je kao odgovor na hitnu i dosad neviđenu financijsku krizu' s kojom se suočava Palestinska samouprava, priopćilo je španjolsko ministarstvo vanjskih poslova.

Cilj joj je stabilizirati financije tog upravnog tijela sa sjedištem u Ramali, očuvati njegovu sposobnost upravljanja, pružanja osnovnih usluga i održavanja sigurnosti, 'što je sve ključno za regionalnu stabilnost i očuvanje rješenja dviju država', navodi ministarstvo.