12 zemalja

Stvorena koalicija za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi

Bi. S. / Hina

26.09.2025 u 23:02

Keir Stermer
Keir Stermer Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL / POOL
Bionic
Reading

Dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Saudijsku Arabiju i Španjolsku, u petak je objavilo stvaranje koalicije za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi koja se nalazi u financijskim problemima i čije porezne prihode zadržava Izrael

Hitna koalicija za financijsku održivost Palestinske samouprave 'stvorena je kao odgovor na hitnu i dosad neviđenu financijsku krizu' s kojom se suočava Palestinska samouprava, priopćilo je španjolsko ministarstvo vanjskih poslova.

Cilj joj je stabilizirati financije tog upravnog tijela sa sjedištem u Ramali, očuvati njegovu sposobnost upravljanja, pružanja osnovnih usluga i održavanja sigurnosti, 'što je sve ključno za regionalnu stabilnost i očuvanje rješenja dviju država', navodi ministarstvo.

vezane vijesti

U priopćenju se spominju dosadašnji 'značajni financijski doprinosi', ali i obvezivanje na 'trajnu podršku' ove koalicije, koja također uključuje Belgiju, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Sloveniju i Švicarsku.

Ured palestinskog premijera Mohameda Mustafe priopćio je da su donatori obećali najmanje 170 milijuna dolara za financiranje Palestinske samouprave.

Saudijska Arabija osigurat će 90 milijuna dolara, rekao je u četvrtak navečer njezin ministar vanjskih poslova, princ Fejsal bin Farhan, prema državnim medijima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
govor pred un-om

govor pred un-om

Hamas odgovorio Netanyahuu, oglasila se i izraelska oporba: 'Svijet je danas vidio cendravog izraelskog premijera!'
afera mikroskopi

afera mikroskopi

Pavasović Visković o detaljima Petračeve nagodbe: Što ona znači za Beroša?
odgovor szijjartu

odgovor szijjartu

Milanović: Mađari trebaju biti oprezniji, ne vidim razlog za nervozu

najpopularnije

Još vijesti