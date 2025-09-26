Miro Kovač o planu za Gazu: Prvi sam to predložio! Hrvatska je to prošla u reintegraciji Podunavlja

Kako smo već objavili, spomenuti plan predviđa da bi GITA u početku djelovala iz egipatskog grada El Ariša, a potom bi se, uz potporu arapskih multinacionalnih snaga, premjestila u samu Gazu i postupno preuzela upravne ovlasti. Tek nakon nekoliko godina predviđa se prijenos nadležnosti na Palestinsku samoupravu, no bez preciznog vremenskog okvira, što već izaziva skepsu u regiji. Palestinski predstavnici pak doživljavaju ovaj plan kao pokušaj nametanja rješenja izvana.

Bivšeg ministra vanjskih poslova Miru Kovača zamolili smo da prokomentira tu ideju za tportal. Kovač je podsjetio da je s Davorom Šternom još u prosincu 2023. godine predložio sličan model međunarodne prijelazne uprave za Gazu.

'Model prenošenja suvereniteta u Gazi, prema kojoj bi bivši britanski premijer Tony Blair bio na čelu međunarodne uprave, na tragu je rješenja koje smo Davor Štern i ja predložili u tekstu za Večernji list, objavljenom na njegovoj naslovnici 18. prosinca 2023. godine, dakle prije skoro dvije godine', podsjetio je Kovač.