Miro Kovač o planu za Gazu: Prvi sam to predložio! Hrvatska je to prošla u reintegraciji Podunavlja

Bivši britanski premijer Tony Blair mogao bi postati privremeni upravitelj Pojasa Gaze, prema planu koji je, kako otkrivaju izraelski mediji, usklađen između Washingtona, Izraela te zemalja Bliskog i Srednjeg istoka. Prema informacijama do kojih je došao The Times of Israel, Blair bi trebao stati na čelo novoformirane Međunarodne prijelazne vlasti za Gazu (GITA), a ona bi djelovala kao 'vrhovni politički i pravni autoritet' na tom području. Ove informacije za tportal je komentirao bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač
Kako smo već objavili, spomenuti plan predviđa da bi GITA u početku djelovala iz egipatskog grada El Ariša, a potom bi se, uz potporu arapskih multinacionalnih snaga, premjestila u samu Gazu i postupno preuzela upravne ovlasti. Tek nakon nekoliko godina predviđa se prijenos nadležnosti na Palestinsku samoupravu, no bez preciznog vremenskog okvira, što već izaziva skepsu u regiji. Palestinski predstavnici pak doživljavaju ovaj plan kao pokušaj nametanja rješenja izvana.
Bivšeg ministra vanjskih poslova Miru Kovača zamolili smo da prokomentira tu ideju za tportal. Kovač je podsjetio da je s Davorom Šternom još u prosincu 2023. godine predložio sličan model međunarodne prijelazne uprave za Gazu.
'Model prenošenja suvereniteta u Gazi, prema kojoj bi bivši britanski premijer Tony Blair bio na čelu međunarodne uprave, na tragu je rješenja koje smo Davor Štern i ja predložili u tekstu za Večernji list, objavljenom na njegovoj naslovnici 18. prosinca 2023. godine, dakle prije skoro dvije godine', podsjetio je Kovač.
Ključan korak
'Napisali smo da bi upravo Hrvatska, sa svojim specifičnim iskustvom prijelazne uprave u hrvatskom Podunavlju, gdje je prijelazni upravitelj bio američki general Jacques-Paul Klein, mogla predložiti svjetskoj zajednici model UNTAES-a za formiranje Gaze kao samostalnog demokratskog i gospodarski samoodrživog entiteta', rekao je Kovač.
Bivši ministar naglasio je da bi vraćanje suvereniteta Palestincima u Pojasu Gaze, ali bez Hamasa, pod okriljem međunarodne zajednice i uz pristanak Izraela i SAD-a, bio ključan korak prema dugoročnom dvodržavnom rješenju.
'Umjesto Hrvatske, rješenje je na kraju predložio Britanac Tony Blair, u dogovoru s Amerikancima, Izraelcima i državama Bliskog i Srednjeg istoka', zaključio je Kovač u komentaru za tportal.
Blairov povratak na veliku političku scenu u ulozi privremenog upravitelja Gaze za sada izaziva oprečne reakcije, no jasno je da će upravo modalitet vraćanja palestinskog suvereniteta ostati jedna od ključnih tema u pokušajima stabilizacije te regije.