Trump najavio jedan od dosad najsnažnijih poteza: Osigurat ćemo protok nafte u svijetu

I.V./Hina

03.03.2026 u 23:46

Hormuški tjesnac - Ilustracija
Hormuški tjesnac - Ilustracija Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ratna mornarica SAD-a
Predsjednik ⁠Donald Trump naložio je Američkoj međunarodnoj financijskoj razvojnoj korporaciji da osigura financijska jamstva za pomorsku trgovinu Perzijskim zaljevom i dodao da bi američka ratna mornarica mogla početi pratiti tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac ako to bude potrebno

Bio bi to jedan od dosad najsnažjinih poteza administracije s ciljem obuzdavanja rasta cijena energije i smirivanja naftnih tržišta usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je povećao rizike za plovidbu kroz ključne pomorske putove.

Trump je smanjenje troškova goriva za Amerikance postavio u središte svoje politike, a ovaj potez signalizira spremnost da iskoristi financijske i vojne alata kako bi se spriječili poremećaji u globalnoj opskrbi sirovom naftom.

"Bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurat će slobodan protok energije prema svijetu", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Globalne cijene sirove nafte naglo su porasle otkako su izraelske i američke snage tijekom vikenda pokrenule napade na Iran, što je dovelo do eskalacije sukoba koja je poremetila isporuke nafte tankerima s Bliskog istoka.

Trump je u utorak rekao novinarima da bi Amerikanci mogli kratko vrijeme živjeti s višim cijenama nafte. "Čim ovo završi, vjerujem da će te cijene pasti, čak i niže nego prije", dodao je.

Isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, uski plovni put između Irana i Omana kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, uglavnom su blokirane, a više je tankera u napadima oštećeno, dok su drugi ostali u lukama.

