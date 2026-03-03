Trump najavio jedan od dosad najsnažnijih poteza: Osigurat ćemo protok nafte u svijetu

Predsjednik Donald Trump naložio je Američkoj međunarodnoj financijskoj razvojnoj korporaciji da osigura financijska jamstva za pomorsku trgovinu Perzijskim zaljevom i dodao da bi američka ratna mornarica mogla početi pratiti tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac ako to bude potrebno
Bio bi to jedan od dosad najsnažjinih poteza administracije s ciljem obuzdavanja rasta cijena energije i smirivanja naftnih tržišta usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je povećao rizike za plovidbu kroz ključne pomorske putove.
Trump je smanjenje troškova goriva za Amerikance postavio u središte svoje politike, a ovaj potez signalizira spremnost da iskoristi financijske i vojne alata kako bi se spriječili poremećaji u globalnoj opskrbi sirovom naftom.
"Bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurat će slobodan protok energije prema svijetu", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.
Globalne cijene sirove nafte naglo su porasle otkako su izraelske i američke snage tijekom vikenda pokrenule napade na Iran, što je dovelo do eskalacije sukoba koja je poremetila isporuke nafte tankerima s Bliskog istoka.
Trump je u utorak rekao novinarima da bi Amerikanci mogli kratko vrijeme živjeti s višim cijenama nafte. "Čim ovo završi, vjerujem da će te cijene pasti, čak i niže nego prije", dodao je.
Isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, uski plovni put između Irana i Omana kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, uglavnom su blokirane, a više je tankera u napadima oštećeno, dok su drugi ostali u lukama.