Trump najavio jedan od dosad najsnažnijih poteza: Osigurat ćemo protok nafte u svijetu

Bio bi to jedan od dosad najsnažjinih poteza administracije s ciljem obuzdavanja rasta cijena energije i smirivanja naftnih tržišta usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je povećao rizike za plovidbu kroz ključne pomorske putove.

Trump je smanjenje troškova goriva za Amerikance postavio u središte svoje politike, a ovaj potez signalizira spremnost da iskoristi financijske i vojne alata kako bi se spriječili poremećaji u globalnoj opskrbi sirovom naftom.

"Bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurat će slobodan protok energije prema svijetu", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.