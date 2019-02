Straža je iznosila zastupnike, bilo je i tuče, ali crvenog kartona - nikad! Saborski doajen: Nije to ništa, u Italiji možete dobiti 15 dana

Ni Furio Radin, jedan od najdugovječnijih saborskih zastupnika, a u Saboru je od 1992., ne sjeća se da je netko kažnjen tako strogo poput zastupnika Mosta Mira Bulja. U srijedu je Bulj zbog povrede Poslovnika i dobacivanja iz klube udaljen sa sjednice u dvostrukom trajanju, tako da mu je u srijedu do kraja dana i u četvrtak zabranjeno sudjelovanje na sjednici Hrvatskog sabora. Rigoroznu kaznu, za koju oporba tvrdi za predstavlja 'smrt demokracije', odredio mu je potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, koji je vodio sjednicu

Iako je u prošlosti bilo situacija na rubu fizičkog obračuna među zastupnicima, a zastupnika Ivana Pernara iznosili su iz sabornice, kazne su uvijek bile zabrana prisustvovanja sjednici do kraja dana i nitko nije nastradao poput Bulja, kojemu je i idući dan zabranjen dolazak na radno mjesto u Sabor.

'Udaljavam vas s plenarne sjednice do kraja današnjeg dana', rekao je predsjedatelj Brkić. No Bulj je nastavio dovikivati kako se ne poštuje volja građana, pa je udaljen sa sjednice Hrvatskog sabora i za četvrtak.

Tijekom sjednice u srijedu neprestano je ponavljao da su kontrolne liste provjere potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava uništene i da Most nije mogao dobiti uvid u potpise. Unatoč upozorenjima potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, Bulj je nastavio dobacivati ministru uprave Lovri Kuščeviću iz klupe te je nakon opomene i oduzimanja riječi dobio i mjeru udaljenja sa sjednice u dvostrukom trajanju.

Radin smatra da je naš parlament blag što se tiče kažnjavanja neposlušnih zastupnika.

'Predviđena je kazna udaljavanja sa sjednice u dvostrukom trajanju, i to je to', navodi Radin. Spominje slučajeve koje poznaje: u talijanskom je parlamentu jedan zastupnik tada oporbene stranke kažnjen, jer to omogućuje njihov poslovnik, s 15 dana nepojavljivanja u parlamentu. Vjeruje i da drugi parlamenti 'malo dulje demokratske tradicije nego što je naša imaju takve stvari'. Kazna izrečena Bulju najstroža je mjera koja se po važećem Poslovniku može primijeniti prema neposlušnom zastupniku.

'Poslovnici se nadograđuju iskustvom koje se s vremenom generira kroz rad', objašnjava potpredsjednik Hrvatskog sabora te smatra da stoje riječi Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora koji je kazao da ako jedan zastupnik poremeti rad, onemogućuje i svim ostalima da sudjeluju u radu.