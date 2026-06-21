Stravična nesreća u susjedstvu:Troje mladih poginulo, šestero ozlijeđeno nakon što su autom sletjeli u kanal

"Ishod je tragičan, tri su osobe poginule, a šest je ozlijeđeno", dodali su.

Vatrogasci su reagirali ubrzo nakon 5 sati u Senagu, naselju sjeverno od Milana, "zbog slijetanja vozila s devet mladih ljudi s ceste u kanal", izvijestili su na Telegramu.

Među preminulima su dva 17-godišnjaka i mlada žena, rekla je za AFP služba za hitne slučajeve i spašavanje Lombardije.

"Šest drugih osoba su pacijenti (...) u dobi od otprilike 17 do 19 godina, svi s višestrukim nagnječenjima, a hospitalizirani su" u bolnici Niguarda u Milanu, dodaje se.

Među njima je i 19-godišnji vozač, u čijoj je krvi pronađen alkohol, prema talijanskim novinskim agencijama Ansa i Agi.

"Tri mlada života prekinuta su, šest je tinejdžera ozlijeđeno. Devet je ljudi bilo u automobilu koji je završio u kanalu; vozač je bio pijan. Ovo je neprihvatljivo", komentirao potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini, koji je ujedno i ministar prometa, na X-u

"Možemo usvojiti sve moguće zakone kako bismo ojačali sigurnost na cestama (...), ali ni to još uvijek nije dovoljno. Vodeći uzrok smrti među mladima i dalje su prometne nesreće, a ne bolest ili droga", dodao je.