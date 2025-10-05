Stotine planinara zaglavile u mećavi na Mount Everestu, spasitelji ih izvukli

U nedjelju, 350 planinara stiglo je do gradića Qudanga, dok je uspostavljena komunikacija s preostalih više od 200 planinara, izvijestio je CCTV.

Posjetitelji udaljene doline Karma, koja vodi do istočne strane Kangshung Everesta, bili su u stotinama ovaj tjedan, koristeći osmodnevni nacionalni praznik u Kini.

"Bilo je tako mokro i hladno u planinama, a hipotermija je predstavljala stvarni rizik", rekla je Chen Geshuang, koja je bila dio planinarskog tima od 18 članova koji su pristigli do Qudanga.

"Vrijeme ove godine nije normalno. Vodič je rekao da se nikad nije susreo s ovakvim vremenom u listopadu. I sve se dogodilo tako naglo", rekla je Chen Reutersu.

Snijeg u dolini koja se nalazi na 4200 metara nadmorske visine počeo je padati u petak navečer i padao je tijekom subote.

Preostali planinari stići će u Quadang sa spasiocima koje je organizirala lokalna vlada, izvještava CCTV.

Stotine lokalnih seljana i spasilačkih timova angažirani su kako bi pomogli ukloniti snijeg koji je blokirao prilaz području, gdje je bilo zarobljeno blizu 1000 ljudi, prema ranijem izvješću Jimu Newsa.

Južno od Tibeta u Nepalu, obilne kiše uzrokovale su klizišta i bujice zbog kojih su blokirane ceste, odneseni mostovi, a stradalo najmanje 47 ljudi od petka.

35 ljudi stradalo je u odvojenim klizištima u istočnom okrugu Ilam koji graniči s Indijom. Devet ljudi je nestalo nakon što su ih odnijele poplavne vode, a tri druge osobe ubijene su od udara groma drugdje u zemlji.