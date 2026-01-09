Vremenske neprilike: Snježne oluje stvaraju probleme diljem Europe

U Francuskoj "vjetrovi slabe", ali su "pljuskovi koji se stvaraju u pozadini poremećaja praćeni jakim naletima vjetra", upozorio je Météo France. Vlasti i dalje preporučuju ograničavanje kretanja, a brojna pala stabla ometaju cestovni i željeznički promet.

Prema upravitelju elektroenergetske mreže, u petak je 380.000 kućanstava bilo bez električne energije. Nalet vjetra od 213 kilometara na sat zabilježen je u departmanu Mancheu (sjeverozapad), gdje su škole i dalje zatvorene.

Većina intervencija odnosila se na padove stabala i oštećene električne vodove i krovove. Na sjeveru je teško ozlijeđena jedna osoba.

Luka Dieppe (sjeverozapad) zatvorena je zbog porasta razine vode pod utjecajem oluje, koja je također uzrokovala "znatne poplave" u Étretatu i Fécampu (sjeverozapad), objavile su vlasti.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Oluja Goretti, praćena obilnim snježnim padalinama, zahvatila je od četvrtka navečer i Ujedinjeno Kraljevstvo. Naleti vjetra koji su dosezali gotovo 160 kilometara na sat pogodili su tijekom noći jugozapadnu Englesku i Wales, ostavivši desetke tisuća kućanstava bez struje, rušeći stabla i ometajući putovanja.

Nakon crvenog upozorenja zbog olujnih vjetrova u četvrtak za otočje Scilly i veći dio Cornwalla na jugozapadu Engleske, veći dio zemlje u petak je prešao u žuto upozorenje, uz očekivane obilne snježne padaline, poledicu i kišu u Škotskoj, Walesu, Sjevernoj Irskoj i sjevernoj Engleskoj.