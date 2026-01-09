Vatrogasci imaju pune ruke posla, evo koliko su intervencija imali zbog snijega

Zbog snježnog nevremena koje je ovog tjedna pogodilo Hrvatsku, vatrogasci su imali 34 intervencije uklanjanja stabala s prometnica te snijega i leda s objekata, a na području Knina traje sanacija trase dalekovoda, izvijestila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ)
Najveći angažman vatrogasaca zabilježen je u Šibensko-kninskoj županiji. Vatrogasci su jučer imali 12 intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje stabala i grana s prometnica, a interveniralo je ukupno 35 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila.
''Naši vatrogasci su od jutros zabilježili još osam intervencija te smo aktivni na području Knina, Kistanja i Ervenika. Najteža situacija je u naselju Strmica, na području Knina, gdje vatrogasci u suradnji s djelatnicima HEP-a čiste trasu dalekovoda'' rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
Na uklanjanju zapreka na trasi dalekovoda angažirano je sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.
Na području Grada Zagreba bilo je ukupno 14 tehničkih intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje snijega i leda s objekata. U njima je sudjelovalo ukupno 46 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila.