LED POSVUDA

Vatrogasci imaju pune ruke posla, evo koliko su intervencija imali zbog snijega

I.H./Hina

09.01.2026 u 15:21

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog snježnog nevremena koje je ovog tjedna pogodilo Hrvatsku, vatrogasci su imali 34 intervencije uklanjanja stabala s prometnica te snijega i leda s objekata, a na području Knina traje sanacija trase dalekovoda, izvijestila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ)

Najveći angažman vatrogasaca zabilježen je u Šibensko-kninskoj županiji. Vatrogasci su jučer imali 12 intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje stabala i grana s prometnica, a interveniralo je ukupno 35 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila.

vezane vijesti

''Naši vatrogasci su od jutros zabilježili još osam intervencija te smo aktivni na području Knina, Kistanja i Ervenika. Najteža situacija je u naselju Strmica, na području Knina, gdje vatrogasci u suradnji s djelatnicima HEP-a čiste trasu dalekovoda'' rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
    +3
Snijeg u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: Luka Filipović

Na uklanjanju zapreka na trasi dalekovoda angažirano je sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila.

Na području Grada Zagreba bilo je ukupno 14 tehničkih intervencija koje su se najvećim dijelom odnosile na uklanjanje snijega i leda s objekata. U njima je sudjelovalo ukupno 46 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
korišten orešnik

korišten orešnik

Nižu se reakcije na ruski napad: Ovo je eskalacija i upozorenje EU-u i SAD-u
sve se zna

sve se zna

Poznato kako će biti srušen neboder Vjesnika: Bačić otkrio detalje
upozorenje iz europe

upozorenje iz europe

Hrvatska bi mogla postati legitimna meta u budućim sukobima: Jedan objekt je na prvoj crti

najpopularnije

Još vijesti