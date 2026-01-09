Čak 27 osoba u Podravini završilo u bolnici zbog snijega, ledena kiša pada cijeli dan

Pacijenti su u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ zaprimani zbog ozljeda ili prijeloma gležnjeva, ručnih zglobovi, ramena, potkoljenica ili podlaktica.

Od petka ujutro u Podravini pada ledena kiša, a s dolaskom večeri temperatura će se sniziti, što pridonosi stvaranju leda, odnosno opasnosti od skliznuća.