Čak 27 osoba u Podravini završilo u bolnici zbog snijega, ledena kiša pada cijeli dan

I.K./Hina

09.01.2026 u 15:52

Ilustracija / Vozilo hitne pomoći
Ilustracija / Vozilo hitne pomoći Izvor: Profimedia / Autor: Edmund Kijonka
U koprivničkoj bolnici je od utorka, kad je Koprivničko-križevačku županiju zahvatilo snježno nevrijeme, pa do petka medicinsku pomoć zatražilo 27 pacijenata, uglavnom zbog padova na snijegu i ledu, a zbog poledice idućih dana građane se poziva na dodatni oprez.

Pacijenti su u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ zaprimani zbog ozljeda ili prijeloma gležnjeva, ručnih zglobovi, ramena, potkoljenica ili podlaktica.

Od petka ujutro u Podravini pada ledena kiša, a s dolaskom večeri temperatura će se sniziti, što pridonosi stvaranju leda, odnosno opasnosti od skliznuća.

Građane se stoga poziva na dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom. Apel se odnosi i na dane koji će uslijediti, u kojima se također najavljuju temperature ispod ništice.

