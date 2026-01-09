Milanović o izboru sudaca: Neću zapomagati, ta voda je već kontaminirana

Dan nakon što je priopćenjem poručio kako je 'povezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda s izborom ustavnih sudaca podrivanje ustavnog poretka', naglasivši kako u tome neće sudjelovati, Zoran Milanović obratio se javnosti iz Čakovca gdje sudjeluje na obilježavanju Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom
'Ja ne mogu pakirati taj paket, ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Ovo otezanje nije dobro, bačena je mrlja na osobu koja je potpuno čista i neka odluče hoće ili neće. Sad ispada da se može javiti bilo tko. Tko god omogući da on dobije dva ustavna suca, on će pustiti bilo koga. 90 mjesta u diplomaciji, o tome ćemo divaniti do sabaha sa šejtanom, a oko ustavnih sudaca ćemo sjekirom - meni sve, a vama ništa', rekao je Milanović o Plenkoviću.
Po njegovom mišljenju 'imamo ozbiljnu kandidatkinju'.
'Drugu su škartirali, našutavali su se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali', kaže.
'Ja nemam s čim trgovati, kad je izbor sudaca Vrhovnog suda u pitanju ja s njima kasnije praktički prekidam komunikaciju', dodao je. Ustavni suci su nažalost politički ljudi, i to nije svejedno i to Plenkovića očito brine, ali ja nisam adresa za to, dodao je.
'Nije moj posao'
'Neću zapomagati da se ti procesi ne miješaju, ta voda je već kontaminirana - na čelo Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna politički neutralna i stručna osoba. A ovo s Ustavnim sudom, nemam potrebu ponavljati i nije moj posao', rekao je dodavši da s Plenkovićem ne komunicira i 'to nije normalno'.
Što se tiče izbora diplomata, smatra da Plenković 'ne želi rješenje'.
'Svaka promjena postojeće situacije njemu reže bilancu. Imat će manje, kako on to čita. On ne želi ići ispod totalne kontrole nad diplomacijom, od portira do ambasadora i naravno - ministarstva', smatra Milanović koji napominje da je u Ustavu jasno kako se biraju veleposlanici, no da premijer situacijom 'manipulira' jer nema posljedica.
'Jedan dan je ovo, drugi ono', kaže.
'On bi intervjuirao sve kandidate i njihove susjede i ljude koje su sreli na ulici...birao bi demokratsko-dijalošku arkadiju punu cvijeća i krošnji gdje se provode najrigorozniji kriteriji selekcije, a kad su u pitanju ustavni suci, sjekirom - bum', zaključuje.
Podsjetimo, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba, na što su zaredale reakcije oporbe, kao i samog Milanovića.
Milanovićevo upozorenje
Priopćenje Ureda predsjednika RH Zorana Milanovića poslano u četvrtak navečer:
'Sukladno odredbi čl. 94. st.2. Ustava Republike Hrvatske kojom je Predsjedniku Republike dana obveza brige za redovno i usklađeno djelovanje kao i za stabilnost državne vlasti, te vodeći računa o ustavnom načelu trodiobe vlasti, neovisnosti sudbene vlasti kao i o načelima i odredbama o položaju, a posebice o neovisnosti Ustavnog suda, dužan sam upozoriti predsjednika Vlade Republike Hrvatske na sljedeće:
1. Sudbena vlast u Republici Hrvatskoj je samostalna i neovisna, a Vrhovni sud Republike Hrvatske, kako najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Predsjednika/icu Vrhovnog suda bira Hrvatski sabor na prijedlog Predsjednika Republike, a uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora i opće sjednice Vrhovnog suda. Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Vlade ne sudjeluju postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda, niti je taj izbor na bilo koji način povezan s bilo kojim drugim postupkom biranja članova sudbene, zakonodavne ili izvršne vlasti.
2. Izjava predsjednika Vlade iz koje nedvojbeno proizlazi kako će se izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda 'vezati' uz izbor ustavnih sudaca predstavlja kršenje Ustava i zakona, kao i omalovažavanje i podrivanje neovisnosti sudbene vlasti. Njegov javni poziv na političku 'trgovinu' u procesu izbora najviših dužnosnika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nezabilježen je u hrvatskoj povijesti i izravno je usmjeren na podrivanje ustavnog poretka.
3. Pozivam predsjednika Vlade da poštuje pravo Hrvatskoga sabora, odnosno pravo saborskih zastupnika da u okviru svojih mandata obave svoju ustavnu i zakonsku dužnost te izaberu čelnika Vrhovnog suda bez da ih tjera na bilo kakvu 'trgovinu' ili druga protuustavna i nezakonita ponašanja.
4. Ističem da kao Predsjednik Republike nisam sudjelovao i neću sudjelovati ni u kakvoj političkoj 'trgovini' oko izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda i povezivanju tog izbora s biranjem ustavnih sudaca.
5. Što se Ustavnog suda Republike Hrvatske tiče, podsjećam kako se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Vlada Republike Hrvatske ni kod ovog izbora nema bilo kakvu ustavnu ulogu. Suci Ustavnog suda se ne smiju birati po kriteriju pripadnosti ili bliskosti bilo kojoj vladajućoj ili oporbenoj stranci.
6. Izbor ustavnih sudaca kakav predlaže predsjednik Vlade značio bi ponovnu stranačku okupaciju Ustavnog suda i otvoreno priznanje kako se od Ustavnog suda traži i očekuje donošenje odluka u skladu s očekivanjima Vlade. Ovo upravo potvrđuje ono sto je bilo očito, a to je da je prethodni sastav Ustavnog suda postupao i odlučivao isključivo na temelju naputaka koje su dobivali iz Vlade. Do sada, očito, prikriveno postupanje predsjednika Vlade da Ustavni sud pretvori u produženu ruku izvršne vlasti sada je jasno pokazano. Pozivam Hrvatski sabor na odgovorno odlučivanje, dakle da odbaci taj nedemokratski i u biti opasan naum predsjednika Vlade. Ustavni sud ne smije postati ekspozitura bilo koje stranke', priopćio je Ured predsjednika u četvrtak.
Mark Rutte
Osvrnuo se i na dolazak čelnog čovjeka NATO-a u ponedjeljak u Hrvatsku.
'On je dobrodošao, ali ne donosi nikakve odluke, a kada govori nije jasno u čije ime govori', rekao je.
O Grenlandu
U petak je Milanović komentirao i težnje Donalda Trumpa za preuzimanjem Grenlanda.
'Nema dvojbe da je to danski teritorij', rekao je dodavši kako Grenland ne predstavlja pravi sigurnosni interes SAD-u.
'Kad bi predstavljao sigurnosno pitanje, to bi značilo da više nema Amerike ni Europe kakvu poznajemo', dodao je naglasivši kako nije u interesu zemlje 'da istrese sve što misli'.
'To je zapravo dokaz da međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija', zaključio je poručivši Europi da mora shvatiti što je i gdje pripada.