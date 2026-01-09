Milanović o izboru sudaca: Neću zapomagati, ta voda je već kontaminirana

'Drugu su škartirali, našutavali su se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali', kaže.

'Ja ne mogu pakirati taj paket, ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda . Ovo otezanje nije dobro, bačena je mrlja na osobu koja je potpuno čista i neka odluče hoće ili neće. Sad ispada da se može javiti bilo tko. Tko god omogući da on dobije dva ustavna suca, on će pustiti bilo koga. 90 mjesta u diplomaciji, o tome ćemo divaniti do sabaha sa šejtanom, a oko ustavnih sudaca ćemo sjekirom - meni sve, a vama ništa', rekao je Milanović o Plenkoviću.

'Ja nemam s čim trgovati, kad je izbor sudaca Vrhovnog suda u pitanju ja s njima kasnije praktički prekidam komunikaciju', dodao je. Ustavni suci su nažalost politički ljudi, i to nije svejedno i to Plenkovića očito brine, ali ja nisam adresa za to, dodao je.

'Nije moj posao'

'Neću zapomagati da se ti procesi ne miješaju, ta voda je već kontaminirana - na čelo Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna politički neutralna i stručna osoba. A ovo s Ustavnim sudom, nemam potrebu ponavljati i nije moj posao', rekao je dodavši da s Plenkovićem ne komunicira i 'to nije normalno'.

Što se tiče izbora diplomata, smatra da Plenković 'ne želi rješenje'.

'Svaka promjena postojeće situacije njemu reže bilancu. Imat će manje, kako on to čita. On ne želi ići ispod totalne kontrole nad diplomacijom, od portira do ambasadora i naravno - ministarstva', smatra Milanović koji napominje da je u Ustavu jasno kako se biraju veleposlanici, no da premijer situacijom 'manipulira' jer nema posljedica.

'Jedan dan je ovo, drugi ono', kaže.

'On bi intervjuirao sve kandidate i njihove susjede i ljude koje su sreli na ulici...birao bi demokratsko-dijalošku arkadiju punu cvijeća i krošnji gdje se provode najrigorozniji kriteriji selekcije, a kad su u pitanju ustavni suci, sjekirom - bum', zaključuje.

Podsjetimo, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba, na što su zaredale reakcije oporbe, kao i samog Milanovića.