FOTO Prizor u centru Zagreba iznenadio građane: Voda u Manduševcu obojana u crveno

Voda u Manduševcu je u ponedjeljak ujutro obojana u crveno. Radnici su prionili poslu čišćenja.
Neobičan prizor dočekao je Zagrepčane koji su u ponedjeljak ujutro prolazili Trgom bana Jelačića. Naime, voda u Manduševcu je obojena u crveno.
U trenutku pisanja ovog članka, nije poznat uzrok ove promjene boje, ali su radnici su prionili na posao čišćenja i uklanjanja.
Inače, fontana Manduševac, nazvan po djevojci Mandi, jedan je od simbola Zagreba, po kojemu je i glavni grad dobio Hrvatske navodno i dobio ime. Prema legendi, ključni moment je bio kada je jedan žedan plemić tražio djevojku Mandu vode iz zdenca riječima: 'Mando, dušo, zagrabi vode!'.