FOTO Prizor u centru Zagreba iznenadio građane: Voda u Manduševcu obojana u crveno

Voda u Manduševcu je u ponedjeljak ujutro obojana u crveno. Radnici su prionili poslu čišćenja.

Neobičan prizor dočekao je Zagrepčane koji su u ponedjeljak ujutro prolazili Trgom bana Jelačića. Naime, voda u Manduševcu je obojena u crveno.

U trenutku pisanja ovog članka, nije poznat uzrok ove promjene boje, ali su radnici su prionili na posao čišćenja i uklanjanja.