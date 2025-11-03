trg bana jelačića

FOTO Prizor u centru Zagreba iznenadio građane: Voda u Manduševcu obojana u crveno

03.11.2025 u 08:10

Voda u Manduševcu obojana u crveno
Voda u Manduševcu obojana u crveno Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Voda u Manduševcu je u ponedjeljak ujutro obojana u crveno. Radnici su prionili poslu čišćenja.

Neobičan prizor dočekao je Zagrepčane koji su u ponedjeljak ujutro prolazili Trgom bana Jelačića. Naime, voda u Manduševcu je obojena u crveno.

U trenutku pisanja ovog članka, nije poznat uzrok ove promjene boje, ali su radnici su prionili na posao čišćenja i uklanjanja.

Inače, fontana Manduševac, nazvan po djevojci Mandi, jedan je od simbola Zagreba, po kojemu je i glavni grad dobio Hrvatske navodno i dobio ime. Prema legendi, ključni moment je bio kada je jedan žedan plemić tražio djevojku Mandu vode iz zdenca riječima: 'Mando, dušo, zagrabi vode!'. 

