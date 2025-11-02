europski trg

Dolac seli: Ovako će izgledati privremena lokacija najveće zagrebačke tržnice

M. Šurina

02.11.2025 u 16:48

Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas
Zbog oštećenja na stropu unutarnje hale zagrebačke tržnice Dolac, prodaja se privremeno premješta na Europski trg.

Podsjetimo, odluka da se tržnica preseli na Europski trg donesena je nakon što je početkom ovog tjedna pala žbuka u unutrašnjoj hali.

Zbog najavljene renovacije uklonjeni su štandovi s platoa tržnice Dolac Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice.

Privremeni Dolac
Privremeni Dolac Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas

Stoga će se Dolac privremeno premijestiti na Europski trg, gdje su već počele pripreme za sutrašnje 'otvaranje' nove lokacije. Ako se utvrdi da su na originalnom Dolcu potrebni samo manji zahvati, tržnica bi se mogla vratiti već za nekoliko tjedana.

