Dolac seli: Ovako će izgledati privremena lokacija najveće zagrebačke tržnice

Zbog oštećenja na stropu unutarnje hale zagrebačke tržnice Dolac, prodaja se privremeno premješta na Europski trg.

Podsjetimo, odluka da se tržnica preseli na Europski trg donesena je nakon što je početkom ovog tjedna pala žbuka u unutrašnjoj hali.

Zbog najavljene renovacije uklonjeni su štandovi s platoa tržnice Dolac Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice.

Privremeni Dolac Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas







+6 Privremeni Dolac Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas