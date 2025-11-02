Dolac seli: Ovako će izgledati privremena lokacija najveće zagrebačke tržnice

Zbog oštećenja na stropu unutarnje hale zagrebačke tržnice Dolac, prodaja se privremeno premješta na Europski trg.
Podsjetimo, odluka da se tržnica preseli na Europski trg donesena je nakon što je početkom ovog tjedna pala žbuka u unutrašnjoj hali.
Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice.
Stoga će se Dolac privremeno premijestiti na Europski trg, gdje su već počele pripreme za sutrašnje 'otvaranje' nove lokacije. Ako se utvrdi da su na originalnom Dolcu potrebni samo manji zahvati, tržnica bi se mogla vratiti već za nekoliko tjedana.