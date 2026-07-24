uoči poskupljenja

Ina se oglasila o ograničenju točenja goriva

M.Či./Hina

24.07.2026 u 17:23

Gorivo, ilustracija
Gorivo, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe, izvijestila je ta kompanija u petak.

"Kao odgovoran opskrbljivač, Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima", kaže se u Ininoj obavijesti.

Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila.

Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca, kažu u Ini.

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Napominju da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te Ina ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja.

"Ina pomno prati razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu i kretanja potražnje na svojim maloprodajnim lokacijama. Svoju će maloprodajnu politiku i operativne mjere, uključujući i predmetno ograničenje od 300 litara, prilagođavati okolnostima", kaže se u obavijesti, uz zahvalu kupcima na razumijevanju i suradnji.

Ograničenje točenja do 300 litara dolazi uoči očekivanog povišenja najveće maloprodajne cijene goriva, o čemu bi vlada trebala odlučliti u ponedjeljak, a nove cijene važile bi u iduća dva tjedna tj. od utorka.

Prema pisanju medija, eurosuper 95 trebao bi stajati 1,65 eura po litri što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada.

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