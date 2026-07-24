Ina se oglasila o ograničenju točenja goriva

Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe, izvijestila je ta kompanija u petak.
"Kao odgovoran opskrbljivač, Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima", kaže se u Ininoj obavijesti.
Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila.
Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca, kažu u Ini.
Napominju da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te Ina ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja.
"Ina pomno prati razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu i kretanja potražnje na svojim maloprodajnim lokacijama. Svoju će maloprodajnu politiku i operativne mjere, uključujući i predmetno ograničenje od 300 litara, prilagođavati okolnostima", kaže se u obavijesti, uz zahvalu kupcima na razumijevanju i suradnji.
Ograničenje točenja do 300 litara dolazi uoči očekivanog povišenja najveće maloprodajne cijene goriva, o čemu bi vlada trebala odlučliti u ponedjeljak, a nove cijene važile bi u iduća dva tjedna tj. od utorka.
Prema pisanju medija, eurosuper 95 trebao bi stajati 1,65 eura po litri što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri što je 24 centa više nego sada.