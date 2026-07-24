Ina se oglasila o ograničenju točenja goriva

"Kao odgovoran opskrbljivač, Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima", kaže se u Ininoj obavijesti.

Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila.

Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca, kažu u Ini.