poništili natječaj

Anušić o preprodaji madraca iz Srbije: 'To nije prihvatljivo'

M.Či.

24.07.2026 u 18:05

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Postupak nabave madraca za hrvatske vojarne obustavljen je, nakon što je u javnost izašla informacija da će madraci biti proizvedeni u Srbiji. Ministar Ivan Anušić sad je pojasnio odluku o odustajanju

'Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podupiru i podupirat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da netko tko ima jednog zaposlenog u tvrtki ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatljivo Oružanim snagama RH', rekao je ministar Anušić za Dnevnik Nove TV.

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Podsjetimo, Ministarstvo obrane na natječaju je odabralo tvrtku iz Slavonskog Broda koja ne proizvodi madrace već ih nabavlja iz Srbije i prodaje na hrvatskom tržištu. No, ubrzo su se predomislili, a postupak nabave je poništen.

Istovremeno, Ministarstvo unutranjih poslova s dotičnom je tvrtkom potpisao ugovor o nabavi madraca za njihove potrebe.

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