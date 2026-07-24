Anušić o preprodaji madraca iz Srbije: 'To nije prihvatljivo'

'Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podupiru i podupirat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da netko tko ima jednog zaposlenog u tvrtki ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatljivo Oružanim snagama RH ', rekao je ministar Anušić za Dnevnik Nove TV.

Podsjetimo, Ministarstvo obrane na natječaju je odabralo tvrtku iz Slavonskog Broda koja ne proizvodi madrace već ih nabavlja iz Srbije i prodaje na hrvatskom tržištu. No, ubrzo su se predomislili, a postupak nabave je poništen.

Istovremeno, Ministarstvo unutranjih poslova s dotičnom je tvrtkom potpisao ugovor o nabavi madraca za njihove potrebe.