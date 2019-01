Stiže sve jača hladnoća, kiša i snijeg: Moglo bi se zabijeliti i na otocima

Iako će u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano, za četvrtak se gotovo u cijeloj zemlji, pa i na Jadranu, najavljuju i povremene padaline kiše i snijega

U petak promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, hladno i razmjerno vjetrovito. U unutrašnjosti će povremeno padati slab snijeg, a moguć je i na sjevernom Jadranu. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, u najsjevernijim i gorskim područjima uz jake udare.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -9 do -4, na Jadranu od -2 do 2, a najviša dnevna od -2 do 3 na kopnu te između 1 i 5 °C duž obale.