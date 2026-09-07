Stiže nagla promjena vremena: Temperature padaju i do 15 stupnjeva

Hrvatska je trenutačno pod utjecajem anticiklone koja podržava vedro i stabilno vrijeme te dotok toplog i suhog zraka sa sjevera Afrike. No meteorološka situacija nad Europom uskoro će se početi mijenjati, prognozira meteorolog Bojan Lipovšćak za N1.

Nakon još nekoliko vrlo toplih i vrućih dana, Hrvatsku sredinom tjedna očekuje nagla promjena vremena. Prema trenutačnim prognostičkim modelima, stiže hladna fronta praćena pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom, a temperatura bi u dijelovima unutrašnjosti mogla pasti i za 15 stupnjeva.

Nad Atlantikom se nalazi duboka ciklona između Islanda i Velike Britanije koja se polako premješta prema istoku, dok se nad Skandinavijom proteže greben visokog tlaka povezan s anticiklonom čije je središte nad srednjom Europom. Prema zapadu povezana je s azorskom anticiklonom, a prema jugu se proteže do sjeverne Afrike i obuhvaća velik dio Sredozemlja.

Nad Tihim oceanom, od istoka prema zapadu, kreće se niz od tri tropska ciklona ili uragana, prateći toplu površinu oceana zagrijanu djelovanjem El Niña.

Razvit će se genovska ciklona

Za vrijeme u Hrvatskoj će važnija biti ciklona nad Atlantikom. Ona će se spustiti prema jugu, odnosno prema Sjevernom moru, a njezino će se središte nalaziti između obala Velike Britanije i Norveške.

Hladan i nestabilan morski zrak prodrijet će nad zapadnu i srednju Europu, ali njegov će prodor zaustaviti Alpe. Mlazna struja koja ciklonu obilazi s južne strane spustit će se prema Alpama, zaobići ih sa zapadne strane te potaknuti brz razvoj ciklone u Genovskom zaljevu.

Genovska ciklona će, zajedno s mlaznom strujom nad Alpama i hladnom frontom, početi utjecati na vrijeme u Hrvatskoj sredinom tjedna, piše N1. Prije njezina dolaska zapuhat će južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako jugo. Uz pritok sve vlažnijeg zraka dodatno će se pojačati osjećaj sparine, pa će prije promjene i dalje biti vrlo toplo i vruće.

Fronta stiže u noći na četvrtak

Prema trenutačnim izračunima prognostičkih modela, hladna fronta trebala bi sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti te sjeverni i srednji Jadran zahvatiti u noći sa srijede na četvrtak.

Pratit će je kiša, pljuskovi i grmljavina te jak vjetar, mjestimice na udare i olujan. Tijekom četvrtka nestabilno vrijeme trebalo bi se proširiti na veći dio Hrvatske.

Nakon prolaska fronte na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, mjestimice i olujna bura. Promjena bi trebala donijeti i osjetan pad temperature. Prema aktualnim modelima, u unutrašnjosti bi temperatura mogla pasti za 12 do 15 stupnjeva, dok se na Jadranu i u krajevima uz obalu očekuje pad od osam do deset stupnjeva.

Prije promjene još vruće

Do tada će se zadržati pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme.

Slično vrijeme očekuje se i u utorak. Bit će pretežno sunčano i vruće, uz jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 17 stupnjeva, a na Jadranu oko 23. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 30 stupnjeva u kopnenim krajevima te do 34 stupnja na obali.

U srijedu će se približavanjem fronte vrijeme početi mijenjati. Zapuhat će jugo, no temperature će i dalje biti visoke – u unutrašnjosti oko 32, a na Jadranu ponegdje i do 35 stupnjeva. Prema večeri i tijekom noći sa sjeverozapada se očekuje postupno povećanje naoblake, a zatim i dolazak hladne fronte koja će donijeti znatno nestabilnije i svježije vrijeme.