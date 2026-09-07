Počinje škola, a Zagreb je raskopan: Ovo su kritične točke i alternativni pravci

Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona. Radovi u Zvonimirovoj ulici završili su jučer, a višegodišnji projekt modernizacije semaforske opreme nastavlja se diljem grada

Na gradskoj karti aktualnih radova trenutačno je izdvojeno sedam cestovnih i tramvajskih zahvata te višegodišnji projekt modernizacije semaforske opreme. Najdulje zatvaranje očekuje vozače na Sarajevskoj cesti, gdje radovi traju do kraja rujna, dok bi zatvoreni dio Ulice grada Vukovara trebao biti otvoren sredinom mjeseca. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je najveći dio radova na zagrebačkim prometnicama obavljen tijekom ljeta, ali da će se rekonstrukcija dotrajale podzemne infrastrukture nastaviti u ostatku godine. Naglasio je da će više od 90 posto najavljenih zahvata biti završeno u predviđenim rokovima, uključujući radove u Zvonimirovoj te na Aveniji Većeslava Holjevca i Zagrebačkoj cesti. Jedino kašnjenje bilježi se u Vukovarskoj, na dionici od Trešnjevačkog placa do Ulice Florijana Andrašeca, gdje se završetak očekuje tijekom rujna, a radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije i Selske trebali bi biti dovršeni u listopadu. Donosimo aktualni pregled aktualnih radova, rokova i privremene regulacije prometa.

Vukovarska ostaje zatvorena do sredine rujna Radovi u Ulici grada Vukovara izvode se na potezu od Ozaljske ulice do Savske ceste, a obuhvaćaju obnovu vodoopskrbne, cestovne i tramvajske infrastrukture. Dionica od Ozaljske ulice do Ulice Florijana Andrašeca ostaje zatvorena za sav promet do 15. rujna. Tratinskom ulicom za to se vrijeme prometuje dvosmjerno dok je preko raskrižja Vukovarske i Nove ceste omogućen prolazak u smjeru sjever–jug i obratno.

Obilazni pravac vodi Ulicom grada Vukovara, Ulicom Florijana Andrašeca, Tratinskom i Ozaljskom ulicom. Otvaranje ove dionice bilo je predviđeno početkom rujna, ali je zbog složenosti radova pomaknuto na sredinu mjeseca. Najzahtjevniji radovi na raskrižju Vukovarske i Savske završeni su pa je ono 24. kolovoza otvoreno za promet. Tramvajske linije 3 i 5 vraćene su na redovne trase dok stajalište Zagrepčanka u smjeru Savišća do daljnjega ostaje izvan funkcije. Vodovodni radovi nastavljaju se od raskrižja sa Savskom cestom južnim kolnikom Vukovarske do Ulice Fausta Vrančića. Na dijelu od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca uređuje se kolnik te gradi šira pješačko-biciklistička staza s visinski odvojenim prostorom za pješake i bicikliste.

Radovi na konstrukciji nadvožnjaka u Sesvetama U Sesvetama se sinoć u promet pustio gornji dio nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog. Dosad su sanirani sjeverni i južni upornjak, izvedena su nova krila i sanirana armiranobetonska ploča nadvožnjaka, kao i reprofilirani vijenci njegova pješačkog dijela. U sklopu zahvata gradi se dodatna traka za lijevo skretanje iz Ulice Ljudevita Posavskog prema Zagrebačkoj cesti. Otvaranje nadvožnjaka ne znači i potpun završetak projekta. Radovi na gornjem dijelu konstrukcije počeli su 14. lipnja te će se zahvati na donjem dijelu nastaviti do kraja godine, ali bez utjecaja na motorni promet.

Dio preostalih radova nakon 9. rujna ovisit će o koordinaciji s Hrvatskim željeznicama jer su za njihovo izvođenje potrebni zatvaranje pruge i isključenje kontaktne mreže. Među njima su postavljanje zaštitne ograde i mreža na pješačkom nathodniku iznad središnjeg kolosijeka te ugradnja prijelaznih naprava na središnjem dijelu nadvožnjaka. Na nadvožnjaku iznad Selske samo jedna traka u svakom smjeru Radovi se nastavljaju i na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Selske ceste, jednoj od najopterećenijih prometnih točaka u zapadnom dijelu grada. Nakon završetka sanacije južnog kolnika, 25. kolovoza zatvoren je sjeverni kolnik nadvožnjaka. Vozila se južnim kolnikom kreću dvosmjerno, jednim prometnim trakom u svakom smjeru, a preko nadvožnjaka nije dopušten prolazak teretnim vozilima težim od 3,5 tona. Promet ispod njega Selskom cestom od 27. kolovoza ponovno se odvija u punom profilu te je omogućen prolazak u svim smjerovima, a autobusna linija 109 redovno vozi tijekom radova. Obnova je počela 4. svibnja i predviđeno je da traje pet mjeseci. Saniraju se gornji i donji dijelovi konstrukcije te oštećeni beton, injektiraju pukotine, nanosi zaštitni premaz na betonske površine, saniraju rubnjaci i brtve reške na pješačkim hodnicima. Osim toga, mijenjaju se prijelazne naprave i ostali dotrajali dijelovi nadvožnjaka. Zvonimirova do 7. rujna, posebna regulacija na raskrižju sa Šubićevom Rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kralja Zvonimira, na potezu od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, trebala bi trajati do 7. rujna.

Na toj je dionici zauzet prometni trak južnog kolnika, a promet prema istoku odvija se drugim trakom. Nije moguće skrenuti iz Zvonimirove prema Heinzelovoj iz smjera zapada prema sjeveru, a onemogućen je i prolazak vozila raskrižjem Tuškanove i Zvonimirove u smjeru sjever–jug i obratno. Posebna regulacija na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve produljena je do ponedjeljka 7. rujna u 4 sata zbog paralelne rekonstrukcije vodoopskrbne komore na samom raskrižju. Za vrijeme radova vozilima je onemogućen prolazak Šubićevom ulicom u smjeru sjever–jug i obratno. Obilazak je organiziran okolnim prometnicama, ponajprije preko Avenije Marina Držića, Branimirove, Heinzelove, Martićeve i Ulice Ljudevita Posavskog. Linija 13 prometuje izmijenjenom trasom: Kvaternikov trg – Šubićeva – Branimirova – Glavni kolodvor – Trg bana Josipa Jelačića – Frankopanska – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak. Stajalište Šubićeva u smjeru Kvaternikova trga do daljnjega ostaje izvan funkcije. Obnovljeno je 1848 metara tramvajske pruge, a zamijenjena je i skretnica na križanju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Pavla Šubića. Na ovom se potezu obnavlja dotrajala tramvajska pruga jer posljednji veći radovi na toj dionici izvedeni su 1996. godine, a pojedini dijelovi nisu temeljito uređivani još od 1991. Tramvajski promet tom dionicom trebao bi krenuti danas. Sarajevska ostaje zatvorena do kraja rujna Radovi na proširenju Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge nastavljaju se i nakon početka školske godine. Do 30. rujna za sav promet zatvorena je Sarajevska cesta od Ulice Kamenarka do točke približno sto metara prije raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića. Na dijelu od Ukrajinske ulice do Kamenarke promet se odvija novoizgrađenim istočnim kolnikom, jednim prometnim trakom u svakom smjeru. Prema detaljnoj objavi Grada, obilazak vodi Sarajevskom cestom, Jakuševečkom, Gatom i Kamenarkom. Drugi obilazni pravac prolazi Vatikanskom, Ulicom svetog Mateja, Kramarićima, Matunovom i Sarajevskom cestom.

Za izbjegavanje većih gužvi Grad preporučuje alternativni pravac preko Sarajevske, Jakuševečke, Tišinske, Sajmišne i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sarajevska će nakon završetka projekta imati tri prometna traka u svakom smjeru, obostrane pješačke i biciklističke staze te zaštitu od buke. Projekt obuhvaća izgradnju 1,8 kilometara ceste i 2,25 kilometara tramvajske pruge s osam novih stajališta i okretištem. Dovršetak tramvajske pruge do Ranžirnog kolodvora moguć je tek nakon izgradnje vijadukta u nadležnosti Hrvatskih autocesta. Kako bi se već izgrađeni dio pruge dotad mogao koristiti, kod Ulice Aleksandra Brdarića bit će uređena privremena tramvajska okretnica. Završetak rekonstrukcije prometnice, izgradnje tramvajske pruge i pripadajuće infrastrukture te privremene okretnice prvotno je bio predviđen za kraj lipnja, no zbog dodatnih projektnih i prometnih zahtjeva te nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom zime rok je pomaknut na kraj rujna. Mijenjaju se semafori diljem Zagreba Uz ove radove, Grad provodi višegodišnji projekt zamjene zastarjelih semaforskih uređaja i njihova povezivanja s Centrom za upravljanje prometom. Nova oprema trenutačno se nalazi na 197 semaforiziranih raskrižja. Do kraja godine planirano je obuhvatiti ukupno 300 raskrižja, a do 2028. s Centrom bi trebalo biti povezano svih 487 semaforiziranih raskrižja u Zagrebu.