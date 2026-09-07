Užas u Miamiju: Avion izletio s piste, najmanje petero poginulih. Pilot i kopilot ostali zarobljeni

Najmanje pet osoba poginulo je nakon što je teretni zrakoplov Amazona pri slijetanju zračnu luku u Miamiju u nedjelju izletio s piste, zbog čega su bile zatvorene sve piste i vozne staze, izvijestili su lokalni dužnosnici

Let Amazon Prime Aira 7598 izletio je s piste u zračnoj luci nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu te udario u nekoliko vozila na tlu. U nesreći je ozlijeđeno još petero ljudi, od kojih se troje nalazi u kritičnom stanju, naveli su dužnosnici. Najmanje dvije osobe bile su zarobljene u vozilima u koja je udario zrakoplov, dok su pilot i kopilot nakon nesreće ostali zarobljeni u zrakoplovu. Dužnosnici nisu objavili identitet poginulih.

A Prime Air Boeing 767-300 freighter overran the runway at Miami International Airport this afternoon, coming to rest near a warehouse complex.



The airframe caught fire after the crash. pic.twitter.com/wYz50c21aO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 6, 2026

Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi, izvijestila je vatrogasna služba okruga Miami-Dade. Službe su i u kasnim poslijepodnevnim satima još sanirale istjecanje goriva iz zrakoplova. Iako je zračna luka odmah nakon nesreće obustavila sve letove, do nedjelje navečer ponovno su otvorene dvije od ukupno četiri piste. Prema podacima Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), riječ je o zrakoplovu Boeing 767-300 koji je poletio iz San Juana u Portoriku. Zrakoplovom je za Amazon upravljala teretna aviokompanija 21 Air, potvrdila je glasnogovornica Amazona Kelly Nantel te dodala kako još prikupljaju informacije o tome što se dogodilo.

WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

'Surađujemo s lokalnim vlastima i službama kako bismo točno utvrdili što se dogodilo. Naš je apsolutni prioritet u ovom trenutku sigurnost, dobrobit i skrb za sve koji su uključeni u ovaj događaj', poručila je. Savezna uprava za zrakoplovstvo priopćila je da će istražiti nesreću. Reutersove fotografije snimljene nakon nesreće prikazuju zrakoplov s nosom na tlu i repom podignutim u zrak. Na desnoj strani zrakoplova vidi se područje koje bi moglo biti nagorjelo.

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026