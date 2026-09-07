Nova školska godina donosi nekoliko promjena: Evo što čeka učenike i koja se nova zanimanja uvode

Prvi dio zimskih praznika trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, dok će drugi početi 22. veljače i završiti 26. veljače 2027. godine. Nastava će nakon toga ponovno početi 1. ožujka. Proljetni odmor trajat će od 25. ožujka do 2. travnja, a učenici se u školske klupe vraćaju 5. travnja. Nastava završava 15. lipnja 2027., a ljetni odmor počinje dan poslije, piše 24sata.

Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prošle školske godine u prve razrede osnovnih škola krenulo je 36.475 učenika. Jedna od najvažnijih promjena u kalendaru jest povratak drugog dijela zimskog odmora.

Cjelodnevna škola nastavlja se u 62 škole

Eksperimentalni program 'Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja' nastavlja se i ove školske godine u 62 osnovne škole. Prošle školske godine tim je programom bilo obuhvaćeno 11.963 učenika.

Škole uključene u program dograđene su i opremljene, a učenicima su osigurani besplatni izvannastavni i izvanškolski programi, nastavni materijali, terenska nastava i prehrana, uključujući do tri obroka dnevno. Unutar školskog dana organizirana je i rekreacijska stanka za sve učenike.

U školskoj godini 2026./2027. modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola. Uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor – domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Mobilni timovi i dalje će pružati potporu školama u provedbi modularne nastave. Za potrebe nastave izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete i strukovne module, a objavljeno je i više od 2500 drugih obrazovnih materijala za strukovne module. Iz Ministarstva ističu da su materijali besplatni i javno dostupni učenicima i nastavnicima.

Novost na nacionalnim ispitima

Većih promjena u provedbi nacionalnih ispita ove školske godine neće biti, ali se uvodi jedna novost. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović najavio je da će se prvi put nacionalni ispiti provesti i za učenike četvrtih razreda u 62 škole uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole, piše 24sata.

'Prvi put provest ćemo nacionalne ispite za učenike četvrtih razreda u 62 eksperimentalne škole', rekao je Filipović. U tim će se školama provoditi ispiti iz novih predmeta društvo i zajednica te prirodoslovlje, umjesto dosadašnjeg ispita iz prirode i društva.

Nacionalni ispiti iz hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva za učenike četvrtih razreda održavat će se od 1. do 5. ožujka, dok će učenici osmih razreda ispite polagati od 8. do 24. ožujka. Osmaši će prvo pisati hrvatski jezik, a potom matematiku, prvi strani jezik, geografiju, fiziku, biologiju, kemiju i povijest.

Filipović naglašava da za nacionalne ispite nisu potrebne posebne pripreme jer je njihov cilj utvrditi stvarno stanje i trajno stečena znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa. 'Nisu nužne posebne pripreme jer je cilj nacionalnih ispita utvrditi realno stanje i trajno stečena znanja', rekao je.

Promjena i na državnoj maturi

Prvi rok državne mature održavat će se od 1. do 25. lipnja 2027., a drugi od 18. kolovoza do 3. rujna. Filipović je ocijenio da su škole i ispitni centri posljednjih godina 'besprijekorno odradili' provedbu državne mature te se zasad ne planiraju veće promjene.

Novi Pravilnik o polaganju državne mature, donesen krajem svibnja, mijenja jednu važnu stvar. Učeniku kod kojeg tijekom ispita bude pronađen mobitel više se neće poništavati svi položeni i preostali ispiti, nego samo ispit tijekom kojeg je utvrđen prekršaj.