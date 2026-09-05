Ni 'Čavoglave' ni 'Bella Ciao': Ovako izgleda kad se Hrvatska ujedini oko teme koja pogađa sve

Deseci tisuća ljudi na Trgu bana Jelačića u subotu su pokazali da zdravlje nema cijenu, a čisti zrak i voda bez opasnog otpada nešto je što svi žele. Neovisno što mislimo i neovisno odakle dolazimo

Cijela Hrvatska u subotu je postala Lika, a Lika je sa svoje strane poručila da stoji uz cijelu Hrvatsku koja želi samo jedno: saniranje ekoloških crnih rupa te zaštitu građana Hrvatske od opasnog otpada i zagađenja.

Ovim se riječima može sumirati prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', koji je privukao desetke tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Atmosfera na uzavrelom suncu je bila mirna, pozitivna i ujedinjena, a ako biste u nekom trenutku s kakvog povišenog mjesta mogli vidjeti nepregledno more ljudskih glava iznad kojih vire hrvatske zastave i transparenti koji pokazuju odakle su sve ljudi došli, ali i kako svi žele istu stvar.

Sinkronizirani zvižduci te povici podrške inicijativi Gospić je naš dom i svim zahtjevima kako bi se Lika sanirala od ilegalnog i opasnog otpada veličanstveni vizualni prizor su samo još pojačali i za slušna osjetila.

Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban







+37 Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Flešbek na prosvjed za Stojedinicu S pozornice se čak na kraju prosvjeda uz zahvalu potegnula i usporedba s prosvjedom za Stojedinicu davne 1996. godine, što se i danas smatra najmasovnijim prosvjedom u povijesti Hrvatske. Dok se još čekaju službene brojke, kao i reakcija Vlade na zahtjeve prosvjednika, jedna stvar je već sada sigurna. Hrvatska je u subotu pokazala da je moguće ostaviti sve razlike po strani kada svi doista prepoznaju društveni problem.

Nisu se pjevale ni 'Čavoglave' ni 'Bella Ciao', štoviše bilo je vrlo malo glazbe dok su se govornik za govornikom mijenjali na pozornici i upozoravali na dugu povijest ekoloških problema u državi. Bili su tu i predstavnici Zelene akcije, no viđene su i zastave s prvim bijelim poljem.

Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Iako neki možda idu lijevim putem, neki desnim, dok treći pak žele presjeći ravno kroz centar, na kraju svi žele stići na istu destinaciju: u svoju lokalnu zajednicu gdje mogu izgraditi život te se ne smiju bojati da su zrak koji udišu i voda koju piju kontaminirani opasnim supstancama.

Zahtjevi Inicijative 'Gospić je naš dom' upućenih s prosvjeda prema Vladi. Za Gospić Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!

Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca.

Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom.

Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika. Na razini RH Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša.

Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima.

Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah"

Sanacija tek predstoji, a najavljeno uvođenje ekocida i strogih kazni za njega tek se trebaju izglasati i onda provoditi. No, osjećaj s današnjeg prosvjeda sličan je onome koji smo doživjeli prilikom potresa u Zagrebu i Petrinji te nedavnih požara u Omišu.