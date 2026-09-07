'Značajan' paket: Trump ne odustaje od Grenlanda. Evo kako mu EU uzvraća

Von der Leyen u nedjelju je u glavnom gradu Nuuku rekla da će paket biti 'značajan', ali nije iznijela detalje.

Predsjednica Europske komisije trebala bi predstaviti planove za ulaganja u sektore u Grenlandu koji uključuju kritične minerale, satelitske komunikacije i obnovljive izvore energije.

Von der Leyen u nedjelju je stigla na Grenland u dvodnevni posjet, u znak potpore vlastima Grenlanda i Danske koje su odlučno odbile Trumpove planove o pripajanju najvećeg otoka na svijetu Sjedinjenim Državama.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen rekao je da njegova zemlja želi dodatno razvijati svoje 'blisko prijateljstvo i dobro partnerstvo' s Europskom unijom.

Posjet von der Leyen pokazuje koliko Arktik posljednjih godina dobiva na geopolitičkoj važnosti za velike sile poput Sjedinjenih Država, Rusije, Kine i Europe. Zbog otapanja leda otvaraju se nove pomorske rute te prirodna bogatstva regije postaju dostupnija.

'Zadivljujući krajolici i prirodne ljepote Grenlanda ostat će mi dugo u sjećanju, kao i vidljivi tragovi klimatskih promjena na ledenom pokrovu. Kako se led topi, oblikuje se nova stvarnost', napisala je von der Leyen na društvenoj mreži X nakon plovidbe fjordom.

Trumpova želja za preuzimanjem Grenlanda izazvala je krizu

Trump je ove godine izazvao krizu u odnosima SAD-a i Europe te napetosti unutar NATO-a kada je pojačao svoje zahtjeve da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, tvrdeći da ga Danska, također članica NATO-a, nije sposobna braniti.

Europski dužnosnici naglasili su da je Grenland dio područja NATO-a i da je stoga obuhvaćen paktom o uzajamnoj obrani te da SAD već ima pravo povećati svoju vojnu prisutnost na otoku na temelju dugogodišnjeg sporazuma.

Napetosti su se smanjile nakon što su Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u siječnju u Davosu dogovorili da će Sjedinjene Države, Danska i Grenland započeti razgovore o rješavanju nesuglasica te da će NATO dodatno ojačati svoju ulogu u sigurnosti Arktika.

Međutim, trilateralni razgovori još uvijek nisu doveli do dogovora, a Trump je na summitu NATO-a u Turskoj u srpnju ponovio svoje inzistiranje da bi Sjedinjene Države trebale preuzeti kontrolu nad Grenlandom. Iako je Danska članica EU-a, Grenland je 1985. napustio Europsku zajednicu, no stanovnici Grenlanda kao danski državljani također su građani EU-a.

EU već godinama financijski podupire Grenland, ponajprije kroz plaćanja prava na ribolov i potporu obrazovnom sustavu. Prema riječima EU dužnosnika, paket koji će predstaviti von der Leyen neće donijeti samo znatno veća sredstva, već će i proširiti sektore koji će primati novac EU-a.