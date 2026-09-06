Prvi čovjek Gospića udario po Vladi: Godinu i pol ni da prstom mrdnu, mi nemamo ni plan A

'Sudjelovao sam na svim prosvjedima koje je Inicijativa organizirala, pa me i čudi pitanje nekih zašto sam sudjelovao na ovome. Sudjelovao sam zbog građana grada Gospića . Nisam sudjelovao na prosvjedu nego hodao za Liku i hodao za Hrvatsku. Inicijativa je nešto naučila iz prvog prosvjeda u Gospiću. Smirili su retoriku i ono što je najbitnije, i čestitam im na tome, prosvjed je bio veličanstven, ali uspjeli su se otkinuti od ralja politizacije koja je ljevica u Hrvatskoj, zajedno s Mostom, nastojala preko njih napraviti', rekao je Milinović .

U Dnevniku Nove TV poručio je da je nereagiranje Vlade gotovo neoprostivo i neshvatljivo, a odgovornost za rješavanje problema jasno je prebacio na državu.

'Čekamo daljnje poteze. Mislim da Inicijativa ima realne zahtjeve prema Vladi, osim jednog, a zašto su išli sa tim, ostaje da se vidi. Tri mjeseca da se taj otpad odveze iz zemlje - da se sutra počne odvoziti, to nije moguće', dodao je.

Osvrnuo se i na prvi prosvjed, a posebno je pohvalio činjenicu da ovog puta nije bilo ultimatuma Vladi. U Dnevniku su ga pitali i smatra li da je prosvjed politički naštetio njegovoj bivšoj stranci.

'Nije prosvjed naštetio mojoj bivšoj stranci, već oni sami sebi. Nečinjenje Vlade Republike Hrvatske je gotovo za ne povjerovati, zapravo gotovo neoprostivo. Ako analize u idućih mjeseci kažu da nema dodatnih onečišćenja tla ili vode, onda možemo reći da je gotovo neshvatljivo nereagiranje vlade. Ako imamo daljnjih onečišćenja, onda je Vladina odgovornost velika i tu će se onda događati druge stvari', rekao je.

Je li pio gospiću vodu?

Na pitanje pije li gospićku vodu, rekao je:

'Naravno da pijem. Ali nije ovaj otpad toliki problem. Uvjeren da neće zagaditi nikada ni ličko tlo, ni lički zrak, ni ličku bušu, ni lički krumpir, ni autohtone proizvode. Pogledajte ove podatke - 1300 OPG-ovaca danas imaju problem ne zbog otpada, nego, reći ću verbalnog terorizma. Ako dođe Troskot i usudi se reći u Gospiću da je voda zagađena, da je tlo zagađeno, onda ovih 1300 OPG-ovaca, neka ih samo tri ima u pojedinom OPG-u, to je 4000 ljudi koji na neki način žive od njihovog mukotrpnog rada...'

'Ja sam zbog njih ovdje. Ili dođe li predsjednik uzgajivača buša i kaže u Gospiću ne da voda nije ispravna, nego ona nije ni za prati veš. I onda u gradskom vijeću, neću imenovati, da djeca u vrtiću piju zagađenu vodu. To su one informacije koje stvaraju percepciju. Zastrašujući je podatak da 72% ljudi ne vjeruje državnim institucijama kao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, misle da oni daju krivu informaciju i da nas zagađuju', dodao je.

'Gospić nema ni plan A'

Voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić otvorila je i pitanje opasnih tvari te ga pitala koji bi bio krizni plan grada ako monitoring pokaže da se PFAS spojevi šire podzemnim vodama.

'Grad tu nema ingerencije. Jedva da će država taj problem riješiti, a kamoli grad. Grad ima zajedno sa Inicijativom i građanima upozoravati na ovaj problem i tražiti što hitniju sanaciju', rekao je Milinović.

Na pitanje ima li Gospić 'plan B', odgovorio je: 'Nema Grad Gospić ni plan A. Nije u ingerenciji Grada, nego Vlade, Fonda i Ministarstva. Zato sam rekao da je to gotovo neoprostivo. Je li oprostivo, vidjet ćemo za nekoliko mjeseci'.

Iz Vlade poručuju da su čuli zahtjeve građana i da rade na sanaciji. No, Milinović smatra da je reakcija trebala uslijediti mnogo ranije.

'Opet kažem, gotovo je neoprostivo da godinu i pol nisu prstom maknuli. Ovo što će napraviti za mjesec dana, to su trebali napraviti onda kada im je i Inicijativa i ja govorio. Dakle, direktni pregovarački postupak - prekriti to. Da je to napravljeno prije godinu, godinu i pol, danas ne bi imali prosvjed i oni su isključivi krivci. Ja sam gotovo uvjeren da neće doći do daljnjeg širenja', rekao je Milinović.

OPG-ovci već osjećaju posljedice

Govorio je i o štetama koje su pojedini poljoprivrednici već osjetili zbog situacije s otpadom.

'Najveći proizvođač krumpira u Ličko-senjskoj županiji dobio je naputak od trgovačkih lanaca da dodatno ispita tlo i vodu gdje uzgaja svoj krumpir. To ga je koštalo deset tisuća eura. Pitajte Juru, Mandu, Anku, Jakova, Juricu, koji je vratio svoju djecu iz Zagreba. Pitajte obitelj Kolačević koja ima sedmero djece, pedeset posto je pala proizvodnja sira. To je onih 1300 i ovih 4000 o kojima govorim i zbog njih sam bio u Zagrebu, ne na prosvjedu, nego na hodu za Liku i za Hrvatsku', poručio je.

'Pokupujte sve ličko'

Što se tiče opasnog zakopanog otpada, u utorak bi tvrtke trebale početi uzimati uzorke. Milinović smatra da još nije jasno hoće li biti zainteresiranih za posao zbrinjavanja.

'U Europi postoje firme ili društva koja su zainteresirana za zbrinjavanje tog otpada. Jedan od uvjeta je rok od tri mjeseca da se to makne - sutra da imamo tvrtku koja to miče, koja to ne može zbrinuti u Hrvatskoj i mora voziti van, sutra da to počne, trajat će duže od tri mjeseca', rekao je.

'Najbitnije ovoga trenutka, i to je ono gašenje požara, je natkriti to da nema daljnjih podzemnih onečišćenja u Gospiću. U Primorsko-goranskoj županiji, Zadarskoj, u Zagrebu ima PFAS-a. U Zagrebačkoj županiji je uzeto 30 uzoraka, od toga 16 iz slavine. I u Zagrebu ima PFAS-a u 8 uzoraka iz slavine. U Gospiću, u Ličko-senjskoj nema ni u jednom. Što mislite da se pojavi PFAS u dozvoljenim količinama u Lici? Opet bi to bila bura', dodao je.

Istaknuo je da je voda zdrava za piće, kao i svi proizvodi - od sira do mesa.

'Ja sam se duboko nadao da ću s prosvjeda čuti 'voda je zdrava, hrana je zdrava, tlo je zdravo, ali se bojimo za svoju budućnost'. Ja bih tada nosio transparent ispred Inicijative. Najviše što možemo pomoći Lici - svi koji ste bili na prosvjedu, dođite na gospodarski sajam 'Jesen u Lici', pokupujte sve ličko, pokažite da vjerujete da je Lika zdrava i čista, da je voda čista. To je najveća pomoć', poručio je.

Na pitanje misli li da bi reakcija države bila ista da je ovo odlagalište deset kilometara od Zagreba, rekao je:

'Teško je reći. U Zagrebu ima puno, puno opasnijih odlagališta i puno zagađenije vode. Od 16 slavina, u osam imamo PFAS. U Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji nemate. Hrvatskoj je poruka - Gospić je čist, voda je čista, zrak je čist, buše su čiste, sve što se u Gospiću proizvodi je najčišće'.