Ružić uoči prvog dana škole: 'Ne otvaramo samo novi stan, otvaramo vrata djetinjstvu kakvo svako dijete zaslužuje'

"U ponedjeljak ne otvaramo samo novi stan. Otvaramo vrata djetinjstvu kakvo svako dijete zaslužuje. Djeca ne biraju okolnosti u kojima se nalaze. Na nama je da svakom djetetu osiguramo jednake uvjete za odrastanje i priliku da postane ravnopravan član društva,“ poručio je.

„ Prvog dana škole u Novskoj ćemo zajedno obilježiti otvaranje novih kapaciteta za organizirano stanovanje, pozdraviti djecu i ohrabriti ih na ovaj za njih važan dan. U skladu s načelom ravnomjernog regionalnog razvoja, jedinice Centra Lipik u Novskoj samo su dio mreže suvremene socijalne potpore koju gradimo", kazao je Ružić.

Ružić: Četiri stambene jedinice u Novskoj za 22 djece

Budući da je prvi dan škole za mnoge mališane jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih dana u godini, Ružić je kazao da bi taj trenutak svako dijete trebalo dočekati uz sigurnost, potporu i osjećaj pripadnosti sredini iz koje u školu kreće i u koju se vraća.

Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi trebaju pažnju i potporu Ministarstva tijekom cijele godine, a osobito u ovako važnim trenucima, naglasio je te ocijenio da je "organizirano stanovanje jedan od najviših standarda izvaninstitucijske skrbi kojim je Hrvatska 'stala uz bok' najrazvijenijim zemljama svijeta".

"Ono ne pruža samo krov nad glavom, nego štiti dostojanstvo korisnika, pruža sigurnost i stabilnost te razvija njihovu samostalnost. Djeci daje priliku da izrastu u zdrave, odgovorne i samostalne odrasle osobe, ravnopravno uključene u društvo", kazao je. Djeca o kojoj skrbi Centar Lipiku ponedjeljak će iz svoga novouređenog stana krenuti u školu u skupinama - neki u 8, drugi u 12 sati - baš kao i druga djeca koja će u školu ići iz obiteljskog doma.

Kada se s vršnjacima vraćaju iz škole, vraćaju se u svoju stambenu zgradu i svoj stan, s vlastitom kuhinjom, hladnjakom, sobama i ugodnim zajedničkim prostorima - bez oznake institucije i bez stigme, što je ogroman iskorak u odnosu na institucionalni smještaj. Uz njih su 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu stručni radnici s pedagoškim kompetencijama koji im pružaju podršku u svakodnevnom životu - brinu se o njima, pomažu im i uče s njima, stvarajući okruženje što sličnije obiteljskom, naveli su iz Ministrarstva. Četiri nove stambene zajednice u Novskoj moći će primiti 22 djece, a za njihovo uređenje i opremanje Ministarstvo je osiguralo oko 280 tisuća eura. CZPUZ Lipik je u srpnju kroz smještaj i organizirano stanovanje skrbio o 62 djece i mladih, dodali su. Iz Ministarstva su izvijestili i da su na kraju 2025. u organiziranom stanovanju u Hrvatskoj živjele 1644 osobe - 408 djece i 1236 odraslih. Usluga je namijenjena djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeci s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i teškoćama mentalnog zdravlja, starijim osobama, osobama s ovisnostima, žrtvama nasilja i trgovanja ljudima, beskućnicima te roditeljima s djecom, a koji su bez sigurnog stanovanja, naveli su.

Posebno uspješan u organiziranom smještaju - Centar Izvor u Selcu

Kao jedan od brojnih uspješnih primjera organiziranog smještaja posebno se, kažu, ističe Centar za usluge u zajednici Izvor Selce, koji je prvi u Hrvatskoj proveo potpunu deinstitucionalizaciju i od klasičnog domskog smještaja u cijelosti prešao na stalnu, individualiziranu podršku i skrb o djeci smještenoj u stambenim jedinicama. Taj je model za sustav zahtjevniji i skuplji, ali visoki standard skrbi koji korisnicima pruža nema alternativu. Zato Ministarstvo kontinuirano kupuje i uređuje stanove, gradi nove objekte i širi mrežu usluga u suradnji s gradovima, općinama, županijama, organizacijama civilnog društva te nacionalnim i europskim partnerima, stoji u priopćenju.