Nakon Meksičkog zaljeva i jezera Ontario, Trump se okomio na Novi Meksiko. Idući su oceani?

Predsjednik ima određene ovlasti kada je riječ o tome kako savezna administracija naziva geografska obilježja poput zaljeva, jezera i planina, no ne može jednostrano promijeniti ime jedne od američkih saveznih država, piše CNN.

Trump uz objavljenu kartu nije ponudio nikakvo objašnjenje, a Bijela kuća zasad nije najavila nikakav službeni postupak za promjenu imena Novog Meksika . No njegovu je objavu na društvenoj mreži X podijelio i službeni profil Bijele kuće.

Nije prvi put da mijenja zemljopisne nazive

Trump je krajem kolovoza potpisao izvršnu uredbu kojom je za potrebe američke savezne administracije jezero Ontario preimenovano u 'Lake America'. Uredbom je Ministarstvu unutarnjih poslova naloženo da novi naziv unese u američki Geographic Names Information System te ga počne koristiti u dokumentima, kartama i komunikaciji saveznih institucija.

Još prvog dana svog drugog predsjedničkog mandata, u siječnju 2025., Trump je izvršnom uredbom Meksički zaljev za potrebe američkih saveznih institucija preimenovao u 'Gulf of America', odnosno 'Američki zaljev'.

Njegova najnovija objava odmah je izazvala reakcije političara iz Novog Meksika. Guvernerka Michelle Lujan Grisham, demokratkinja, poručila je da ime savezne države 'nije predmet rasprave', optuživši Trumpa da pokušava skrenuti pozornost Amerikanaca s drugih problema.

'Dok predsjednik pokušava odvratiti pozornost Amerikanaca od svog katastrofalnog rata u Iranu, cijene goriva i dalje rastu. Dok Bijela kuća gubi vrijeme bojeći karte, Nuevo Mexico radi svoj posao', napisala je na X-u.

Trumpovoj ideji usprotivio se i demokratski senator Martin Heinrich. 'Tri stvari uvijek ću nazivati njihovim pravim imenima: Meksički zaljev, jezero Ontario i Novi Meksiko', poručio je.

Novi Meksiko zvao se tako prije nastanka SAD-a

Ime Novi Meksiko zapravo je stoljećima starije od same američke savezne države, pa čak i od Sjedinjenih Država. Prema američkom Uredu za indijanska pitanja, područje se imenom New Mexico, odnosno Nuevo Mexico, nazivalo još u 16. stoljeću. Novi Meksiko postao je 47. američka savezna država tek 1912. godine.

Trump posljednjih mjeseci sve češće poseže za preimenovanjem geografskih obilježja kao simboličnim potezom svoje administracije. Odluka o preimenovanju jezera Ontario stigla je uslijed napetih trgovinskih odnosa s Kanadom.

Nedugo nakon potpisivanja te uredbe Trump je natuknuo da bi na red mogli doći i oceani. 'Imamo zaljev i imamo jezero. Sada nam još treba ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantika i/ili Pacifika. Možda ćemo promijeniti oba', rekao je.