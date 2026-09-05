procjena organizatora

VIDEO Koliko je ljudi hodalo za Liku? 'Ovo Hrvatska nije vidjela 30 godina'

M. Šu.

05.09.2026 u 18:55

Prosvjed za Liku u Zagrebu
Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban
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Na Trgu bana Jelačića održan je prosvjed ‘Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku’, koji je organizirala inicijativa ‘Gospić je naš dom’ zbog desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Organizatori su zadovoljni odazivom, a kao jedan od glavnih zahtjeva Vladi istaknuli su da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije s jasnim i obvezujućim rokovima.

Okupljanje je počelo u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega je povorka krenula prema Trgu bana Jelačića, gdje je u podne započeo središnji program. Kako su organizatori i ranije najavljivali, političari na pozornici nisu držali govore, no na prosvjed su stigli predstavnici različitih političkih opcija, od ljevice do desnice.

Među okupljenima su bili gradonačelnici Zagreba, Sinja, Primoštena i Gospića, a prosvjed je ranije podržao i predsjednik Republike Zoran Milanović. U njegovo ime na skup je došao predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić.

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Šulentić: ‘Ovo Hrvatska nije vidjela 30 godina’

Jedan od organizatora, Vladimir Šulentić iz inicijative ‘Gospić je naš dom’, rekao je za RTL da su vrlo zadovoljni odazivom.

‘Da li reći da je iznad očekivanja, moramo biti malo skromni. Oko 30.000 je bila naša procjena, a koliko će biti prebrojit će službe i znat će se brzo’, rekao je.

Dodao je da mu cijeli prosvjed priziva uspomene na veliko okupljanje za Radio 101 iz 1996. godine. ‘Ja sam krajem devedesetih studirao u Zagrebu kada je bio prosvjed za Stojedinicu. Meni je ovo slična priča. Nije ni važna brojnost ljudi, nego puno je važnije dostojanstvo i zajedništvo koje su pokazali’, poručio je.

Šulentić nije želio nagađati o konačnom broju okupljenih, ali je rekao da su mu građani govorili kako je u jednom trenutku mnogo ljudi ostalo na potezu od Zrinjevca, preko Praške ulice pa sve do Trga.

Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
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Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Vladi dali rok od 20 dana

Organizatorica Jasmina Zeba pojasnila je zahtjeve koje je inicijativa s pozornice uputila Vladi. ‘Glavni zahtjevi odnose se na cjelokupni plan sanacija otpada u Gospiću u roku od 20 dana’, rekla je.

Osim toga, traže hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada na lokaciji Silos, kao i uključivanje lokacije Rakitovac u plan gospodarenja otpadom s jasno definiranim rokovima.

Prosvjednici zahtijevaju i dugotrajan monitoring vode, zraka i tla te promjene Zakona o zaštiti okoliša kojima bi se omogućile kolektivne tužbe. Traže i da se sve hrvatske ‘crne točke’ uključe u plan gospodarenja otpadom te da se privremeno zabrani uvoz otpada.

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