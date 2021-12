Stiglo zahlađenje, kiša i snijeg, a stižu i prve naznake novogodišnje prognoze: Čeka li nas 'bablje ljeto' na Silvestrovo?

Na Sv. Stjepana cijela Hrvatska probudila se uz povremenu, na Jadranu i obilnu kišu, u nekim predjelima i snijeg. Kako se čini iz trenutnih modela, zahlađenje će proći do sredine tjedna. Za doček Nove godine cijela zemlja mogla bi uživati u toplom, gotovo proljetnom vremenu, uz najviše dnevne temperature i do 15 stupnjeva

Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od 0 do 5, na Jadranu najviša dnevna od 12 do 16 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno, mjestimice s kišom, glavninom u prvom dijelu dana kad će u gorskoj i središnjoj unutrašnjosti biti i snijega. Duž obale će popodne biti prolaznih sunčanih razdoblja, no na krajnjem jugu i povremene kiše. Na kopnu vjetar slab i prijepodne umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru će zapuhati slab i umjeren sjeverozapadnjak te mjestimice bura, a još prijepodne će na jugu biti jugozapadnjaka i juga.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna od 0 do 5 na kopnu te od 9 do 14 °C duž obale.